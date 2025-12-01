Marcelino, nombrado mejor entrenador de noviembre en LaLiga

El técnico español del Villarreal, Marcelino García Toral, ha sido elegido ‘Mejor Entrenador de LaLiga EA Sports’ en noviembre, tras conseguir ganar todos los partidos con su equipo y colocar al ‘submarino amarillo’ en tercera posición, a sólo dos puntos del líder, el Barcelona, informó este lunes la competición.

El conjunto ‘groguet’ venció a domicilio al RCD Espanyol por 0-2 y a la Real Sociedad por 2-3, y logró una contundente victoria ante el Rayo Vallecano por 4-0 en La Cerámica, y otro triunfo por 2-1 ante el RCD Mallorca también en casa.

El entrenador asturiano se alzó por primera vez esta temporada con el premio al Mejor Entrenador tras imponerse en la votación final al argentino Diego Pablo Simeone (Atlético de Madrid) y al alemán Hansi Flick (Barcelona).