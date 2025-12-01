Lluvias dejan más de 1.100 muertos en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia

Las inundaciones de los últimos días en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka dejaron este lunes un balance preliminar de 1.146 fallecidos, centenares de desaparecidos y miles de afectados, con la isla indonesia de Sumatra como la más golpeada por el impacto del mal tiempo.

Solo en cuatro horas, la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) de Indonesia subió hoy de 502 a 604 la cifra de muertes confirmadas en las provincias de Sumatra Septentrional, Aceh y Sumatra Occidental, en las que viven más de 20 millones de personas.

El balance oficial, publicado en la página web de la BNPB, cifraba en 2.600 los heridos y en unos 570.000 los evacuados hasta las 20.00 hora local (13.00 GMT), si bien los números se han actualizado varias veces durante el día.

En Indonesia, el país con la mayor población musulmana del mundo y la principal economía del Sudeste Asiático, los equipos de socorro buscan a 464 personas reportadas como desaparecidas, aun cuando varias zonas son de imposible acceso para los rescatistas debido a árboles caídos, ríos desbordados o deslizamientos de tierra.

Entre las personas que buscaban a sus seres queridos estaba Diah Rahayu, una mujer de 25 años que relató a EFE que había estado desde el martes esperando noticias de su madre y de sus tres hermanos, cuando la situación empeoró en Sumatra del Norte, donde persisten problemas de conexión a internet y fallos eléctricos.

Las pérdidas en las zonas devastadas se calculan en los 4.000 millones de dólares hasta este lunes, cuando las inundaciones, vinculadas a las copiosas lluvias provocadas por el monzón y un inusual ciclón tropical que impactó a la isla la semana pasada, han comenzado a ceder en algunas zonas.

El mandatario indonesio, Prabowo Subianto, visitó hoy algunas comunidades de Sumatra del Norte, donde autoridades locales han solicitado al Gobierno la declaración de desastre nacional, algo que ha sucedido en solo tres ocasiones en las últimas tres décadas -incluida la pandemia de la covid y el tsunami del océano Índico en 2004-.