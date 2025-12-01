Lluvias dejan más de 1.100 muertos en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia

Los números también aumentaron en Sri Lanka, donde el conteo pasó en las últimas 24 horas de 193 a 366 muertos y de 200 a 367 desaparecidos, mientras continúan las labores de búsqueda y las autoridades alertan de un aumento del riesgo de enfermedades infecciosas a medida que las aguas retroceden.El último balance del Centro de Gestión de Desastres (DMC) señaló que más de 1,1 millones de personas se han visto afectadas por el temporal y que cerca de 200.000 continúan desplazadas en refugios temporales tras perder sus hogares o quedar aisladas por la destrucción de carreteras y puentes.Las autoridades sanitarias advirtieron de un incremento del riesgo de dengue, diarrea y leptospirosis en los próximos días, tras la acumulación de lodo, basuras y depósitos de agua estancada.Según una alerta difundida por el Gobierno esrilanqués, varios hospitales operan con limitaciones debido a los cortes de electricidad, la falta de agua potable y el aumento constante de pacientes en las zonas más afectadas.