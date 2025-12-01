Elecciones en Honduras: Asfura aventaja por menos de 5 mil votos a Nasralla; se consuma el giro a la derecha

Honduras amaneció este lunes 1 de diciembre en medio de un clima de incertidumbre en el que el próximo presidente de la nación centroamericana estaría definido por muy poca distancia. La totalización de los datos de la transmisión rápida de resultados del Consejo Electoral de Honduras sitúa por el momento al candidato del Partido Nacional Nasry Asfura – apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump – a la cabeza de los votos.

Con muy poco margen, le sigue el popular presentador de televisión Salvador Nasralla del Partido Liberal. En un muy distante tercer lugar, se encuentra la candidata de la formación oficialista Libertad y Refundación (Libre) Rixi Moncada.

Según el diario El Heraldo de Tegucigalpa, la diferencia entre Asfura y Nasralla se desplomó en más de 20 mil votos a menos de 5 mil sufragios de diferencia. Si bien Nasry ‘Tito’ Asfura lleva el 40% de los votos (735,703 sufragios), Nasralla se le acerca con el 39% (731,527 sufragios), lo que haría una diferencia de apenas 4,176 votos. De lejos, les sigue Moncada – la candidata de la formación de la presidenta saliente Xiomara Castro – con un lejano 19.6% (352,836 votos).

Así mismo, El Heraldo describió la jornada comicial de ayer como ‘pacífica’ al tiempo que la calificó de ‘estrepitosa’ para el partido Libre, una formación creada por el expresidente hondureño Manuel Zelaya tras el golpe de Estado en su contra efectuado en el año 2009. El citado diario realiza esta afirmación subrayando la pérdida de diputados en varios departamentos del país como Cortés, Olancho, Choluteca y Francisco Morazán.