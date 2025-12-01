Elecciones en Honduras: Asfura aventaja por menos de 5 mil votos a Nasralla; se consuma el giro a la derecha

Al revelarse los primeros resultados entre el domingo y el lunes, las miradas se centraron en Asfura. Su partido aseguró que 'esto apenas comienza' en referencia a los resultados. <b>El escrutinio del 100% de las actas de votación será fundamental para determinar si el endoso de la Casa Blanca jugó un papel decisivo en los resultados electorales en Honduras.</b>Por su lado, Nasralla exhortó a los hondureños a cuidar los votos, una vez cerraron las mesas de votación a primeras horas de la noche: '<i>Gracias a Dios y a la Iglesia de Honduras por cada oración. Sus plegarias acompañaron al país y hoy Honduras vivió una jornada electoral pacífica, resguardada y en orden. La voz del pueblo se expresó sin miedo. Y juntos, con civismo y valentía, demostramos que Honduras, con el poder del voto, puede cambiar su historia. Como hombre de fe, reconozco que nada de esto habría sido posible sin la mano de Dios sobre nuestra nación. A Él sea la gloria. A</i><i><b> toda nuestra estructura a nivel nacional les envío este mensaje, nadie abandona su mesa, nadie se retira del centro de votación hasta el final. Honduras necesita que cuidemos cada voto con valentía y responsabilidad. Que Dios cuide la voluntad del pueblo, nos libre de todo intento de fraude y nos guarde firmes hasta el último momento</b></i>', dijo en X.De su lado, Moncada afirmó que anunciará en una conferencia de prensa prevista para hoy en la que desvelará su posición tras los datos conocidos en las últimas horas. No obstante, el vicecanciller de Honduras Gerardo Torres advirtió el pasado viernes <b>de que se generaría un caos si, según ellos, la transmisión rápida de resultados es objeto de un intento de fraude, tomando en cuenta que el oficialismo se encuentra enfrentado al Consejo Electoral.</b>