COMICIOS

Elecciones en Honduras: Asfura aventaja por menos de 5 mil votos a Nasralla; se consuma el giro a la derecha

La contienda se mide por ahora entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla. Collage de Shutterstock
José Vilar
  • 01/12/2025 11:32
Honduras vive horas de alta tensión tras unos comicios presidenciales definidos por un margen mínimo: Nasry Asfura lidera con 40% de los votos frente al 39% de Salvador Nasralla, según el conteo preliminar.

Honduras amaneció este lunes 1 de diciembre en medio de un clima de incertidumbre en el que el próximo presidente de la nación centroamericana estaría definido por muy poca distancia. La totalización de los datos de la transmisión rápida de resultados del Consejo Electoral de Honduras sitúa por el momento al candidato del Partido Nacional Nasry Asfura – apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump – a la cabeza de los votos.

Con muy poco margen, le sigue el popular presentador de televisión Salvador Nasralla del Partido Liberal. En un muy distante tercer lugar, se encuentra la candidata de la formación oficialista Libertad y Refundación (Libre) Rixi Moncada.

Según el diario El Heraldo de Tegucigalpa, la diferencia entre Asfura y Nasralla se desplomó en más de 20 mil votos a menos de 5 mil sufragios de diferencia. Si bien Nasry ‘Tito’ Asfura lleva el 40% de los votos (735,703 sufragios), Nasralla se le acerca con el 39% (731,527 sufragios), lo que haría una diferencia de apenas 4,176 votos. De lejos, les sigue Moncada – la candidata de la formación de la presidenta saliente Xiomara Castro – con un lejano 19.6% (352,836 votos).

Así mismo, El Heraldo describió la jornada comicial de ayer como ‘pacífica’ al tiempo que la calificó de ‘estrepitosa’ para el partido Libre, una formación creada por el expresidente hondureño Manuel Zelaya tras el golpe de Estado en su contra efectuado en el año 2009. El citado diario realiza esta afirmación subrayando la pérdida de diputados en varios departamentos del país como Cortés, Olancho, Choluteca y Francisco Morazán.

Las reacciones de los candidatos

Al revelarse los primeros resultados entre el domingo y el lunes, las miradas se centraron en Asfura. Su partido aseguró que “esto apenas comienza” en referencia a los resultados. El escrutinio del 100% de las actas de votación será fundamental para determinar si el endoso de la Casa Blanca jugó un papel decisivo en los resultados electorales en Honduras.

Por su lado, Nasralla exhortó a los hondureños a cuidar los votos, una vez cerraron las mesas de votación a primeras horas de la noche:

Gracias a Dios y a la Iglesia de Honduras por cada oración. Sus plegarias acompañaron al país y hoy Honduras vivió una jornada electoral pacífica, resguardada y en orden. La voz del pueblo se expresó sin miedo. Y juntos, con civismo y valentía, demostramos que Honduras, con el poder del voto, puede cambiar su historia. Como hombre de fe, reconozco que nada de esto habría sido posible sin la mano de Dios sobre nuestra nación. A Él sea la gloria. A toda nuestra estructura a nivel nacional les envío este mensaje, nadie abandona su mesa, nadie se retira del centro de votación hasta el final. Honduras necesita que cuidemos cada voto con valentía y responsabilidad. Que Dios cuide la voluntad del pueblo, nos libre de todo intento de fraude y nos guarde firmes hasta el último momento”, dijo en X.

De su lado, Moncada afirmó que anunciará en una conferencia de prensa prevista para hoy en la que desvelará su posición tras los datos conocidos en las últimas horas. No obstante, el vicecanciller de Honduras Gerardo Torres advirtió el pasado viernes de que se generaría un caos si, según ellos, la transmisión rápida de resultados es objeto de un intento de fraude, tomando en cuenta que el oficialismo se encuentra enfrentado al Consejo Electoral.

