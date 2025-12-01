Médicos del Hospital Santo Tomás cuestionan al Ejecutivo por integrar comisión Minsa-CSS sin trabajadores

La <b>Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Santo Tomás (Amehst)</b> hizo un llamado público para advertir sobre los riesgos que, a su juicio, implicaría <b>la futura instalación de la comisión que evaluará la integración de los servicios de salud</b> entre el <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b> y la <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b>, iniciativa anunciada por el <b><a href="/tag/-/meta/organo-ejecutivo">Órgano Ejecutivo</a></b>.En una carta dirigida a la ciudadanía, el gremio recalcó que <b>los fondos de la CSS pertenecen exclusivamente a los trabajadores asegurados</b>, y no al Gobierno ni al Minsa, por lo que consideran <b>indispensable que en la comisión haya una representación equitativa entre autoridades gubernamentales y delegados de los trabajadores</b>.<i>'Los dineros de la CSS son de los asegurados trabajadores, no son del Gobierno, ni del MINSA, ni siquiera de los directivos de la CSS'</i>, señalaron en el comunicado público. Por ello, insistieron en que los trabajadores, a quienes calificaron como <i>'los verdaderos dueños de la Caja de Seguro Social'</i>, deben estar incluidos en el debate sobre la posible integración.