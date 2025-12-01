Médicos del Hospital Santo Tomás cuestionan al Ejecutivo por integrar comisión Minsa-CSS sin trabajadores

La Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Santo Tomás (Amehst) hizo un llamado público para advertir sobre los riesgos que, a su juicio, implicaría la futura instalación de la comisión que evaluará la integración de los servicios de salud entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), iniciativa anunciada por el Órgano Ejecutivo.

En una carta dirigida a la ciudadanía, el gremio recalcó que los fondos de la CSS pertenecen exclusivamente a los trabajadores asegurados, y no al Gobierno ni al Minsa, por lo que consideran indispensable que en la comisión haya una representación equitativa entre autoridades gubernamentales y delegados de los trabajadores.

“Los dineros de la CSS son de los asegurados trabajadores, no son del Gobierno, ni del MINSA, ni siquiera de los directivos de la CSS”, señalaron en el comunicado público.

Por ello, insistieron en que los trabajadores, a quienes calificaron como “los verdaderos dueños de la Caja de Seguro Social”, deben estar incluidos en el debate sobre la posible integración.