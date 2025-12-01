Dos recién nacidas son abandonadas en menos de una semana en San Miguelito y Chiriquí

En menos de una semana, dos bebés recién nacidas fueron encontradas abandonadas en diferentes puntos del país. El primer caso se reportó el sábado en Tinajitas, distrito de San Miguelito, mientras que el segundo ocurrió en una finca ubicada en Río Sereno, provincia de Chiriquí.

En San Miguelito, la bebé fue abandonada en los tanques de reserva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) del sector de Tinajitas.

Según los primeros reportes, la recién nacida tenía aproximadamente cuatro horas de nacida al momento de ser encontrada. La pequeña, expuesta a múltiples peligros, fue rescatada por unidades de la Policía Nacional tras recibir una alerta ciudadana.

El segundo caso se registró en Río Sereno, cuando habitantes de la zona escucharon el llanto de un bebé proveniente de unos matorrales dentro de una finca. La comunidad dio aviso y unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que lograron ubicar y poner a salvo a la recién nacida.

Las autoridades investigan ambos hechos para determinar las circunstancias detrás de estos abandonos y garantizar la protección de las menores.