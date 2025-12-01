Planta Potabilizadora Roberto Reyna reducirá sus operaciones en un 50%

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que la planta potabilizadora Roberto Reyna, ubicada en Chitré, disminuirá su producción en un 50 % como parte de los trabajos de mejoras y optimización del sistema de potabilización, además de la preparación para el proceso de desinfección de las líneas.

La institución detalló que la jornada de mantenimiento se realizará el martes 2 de diciembre y el jueves 4 de diciembre de 2025, en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. De manera paralela, se llevará a cabo el lavado de los sedimentadores, proceso necesario para garantizar la calidad del agua distribuida a los usuarios.

El Idaan recomendó a la población tomar las medidas necesarias ante posibles afectaciones en el servicio durante los trabajos programados.