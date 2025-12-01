Crédito bancario crece 5.5% y supera los $100 mil millones impulsado por cartera externa

El <b><a href="/tag/-/meta/cbi-centro-bancario-internacional">Centro Bancario Internacional (CBI)</a></b> continúa mostrando fortaleza en 2025. A octubre, la cartera crediticia neta alcanzó <b>$100,088.9 millones</b>, un crecimiento de <b>5.5 %</b> respecto al mismo periodo del año anterior, según el Informe de Actividad Bancaria publicado por la <b><a href="/tag/-/meta/sbp-superintendencia-de-bancos-de-panama">Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP)</a></b>.El avance estuvo impulsado principalmente por la <b>cartera externa</b>, que aumentó <b>12.38 %</b> hasta <b>$36,832.2 millones</b>. La cartera interna también mostró un desempeño positivo, aunque más moderado, con un crecimiento de <b>1.63 %</b> y un saldo de <b>$63,256.7 millones</b>.Los <b>depósitos</b> continúan siendo la fuente principal de fondeo del sistema, al totalizar <b>$115,289.7 millones</b>, un incremento interanual de <b>5.91 %</b>. Destaca el crecimiento de los depósitos externos (+10.21%), en especial los de particulares, que aumentaron 13.25 % gracias a una mayor captación tanto en cuentas de ahorro (+19.50 %) como en depósitos a la vista (+29.66 %). Este comportamiento consolida al CBI como un centro regional competitivo y atractivo para depósitos internacionales.En cuanto a nuevos créditos, las colocaciones del <b>Sistema Bancario Nacional</b> totalizaron <b>$22,199 millones</b>, un crecimiento de <b>5.2 %</b> frente al año previo. El sector comercio destacó como el principal receptor del crédito nuevo, con un aumento del 16.6 % hasta alcanzar <b>$10,530 millones</b>. También se registraron incrementos en consumo personal (+3.2 %), ganadería (+3.3 %) y un repunte notable en minas y canteras, cuyo flujo pasó de $5 millones a $119 millones.Los activos netos del CBI sumaron <b>$160,378.3 millones</b>, un crecimiento de 4.44 %. El sistema mantiene amplios colchones de liquidez y solvencia: la liquidez legal y el índice de liquidezlegal y de cobertura de liquidez (LCR) se ubica en <b>53.4 %</b>, muy por encima del mínimo regulatorio, mientras que el<b> Índice de Adecuación de Capital (IAC)</b> alcanza <b>16.3 %</b>, casi el doble del requerimiento.La solidez en liquidez, capital y rentabilidad confirma que el CBI <b>mantiene fundamentos robustos para enfrentar un entorno financiero global más exigente</b>. No obstante, los analistas destacan la necesidad de reforzar la eficiencia operativa, diversificar fuentes de fondeo y mantener estrictos controles sobre la calidad de activos para garantizar resiliencia en escenarios de volatilidad internacional.