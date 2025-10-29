Activos del CBI crecen 4.7 % al cierre del tercer trimestre: ¿Qué segmentos impulsan la expansión?

Pese a las tensiones y desafíos de la economía mundial, el Centro Bancario Internacional (CBI) de Panamá se mantiene como uno de los pilares de la economía nacional, impulsando el crecimiento, la inversión y el empleo, mientras refuerza la confianza del país en los mercados regionales e internacionales.Al cierre de septiembre de 2025, el índice de liquidez legal de los bancos de la plaza se situó en 52.5 %, con cumplimiento sostenido de los estándares regulatorios de Basilea, según cifras de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).Por su parte, el Índice de Adecuación de Capital (IAC) alcanzó 15.78 %, reflejando una posición patrimonial sólida y prudente, que refuerza la capacidad del sistema para afrontar posibles choques externos.Mientras que el activo total del CBI ascendió a $158,793.7 millones, equivalente a un crecimiento interanual de 4.7 %. La expansión fue impulsada por la cartera crediticia neta, que aumentó 6.1 %, especialmente en el segmento de créditos externos (+14.9 %). Los depósitos también registraron un incremento de 6.1 %, con un componente externo que representa el 40.6 % del total, mientras que las inversiones netas crecieron 3.8 %, concentrándose principalmente en instrumentos internos.Con respecto a los resultados operativos, la utilidad neta acumulada del Centro Bancario Internacional (CBI) fue de $2,228.7 millones, una leve disminución de 2.4 % frente al año anterior, atribuible a la compresión de márgenes y al incremento de gastos operativos. Por su parte, la cartera de crédito continúa siendo el principal activo del sistema, con una participación del 63 % sobre el total. El crédito local ascendió a $64,610 millones, con un crecimiento moderado de 1.2 %, mientras que el crédito internacional mantiene un comportamiento dinámico, con un aumento de 14.8%, impulsado principalmente por operaciones en la región latinoamericana.Los depósitos totales sumaron $113,851.9 millones, un incremento de 6.1 % respecto al mismo período del año anterior. El crecimiento fue liderado por los depósitos externos (+10.6 %), que representan 40.6 % del total. Los depósitos a plazo explicaron más del 80 % del aumento, consolidándose como la principal fuente estructural de fondeo, mientras que los depósitos a la vista y de ahorro también mostraron un notable dinamismo.En conclusión, el CBI mantiene fundamentos sólidos de liquidez, capital y rentabilidad, que reflejan su capacidad para enfrentar un entorno financiero retador. 'El CBI cerró el tercer trimestre de 2025 con resultados que evidencian fortaleza estructural y estabilidad financiera, pese a un entorno global desafiante. Aunque los márgenes financieros se han reducido, la rentabilidad del sistema bancario se mantiene firme, apoyada en una gestión de riesgos efectiva y una amplia diversificación geográfica', puntualizó.