Ministerio de Seguridad otorga contrato millonario a Kadair, empresa predilecta en la era Martinelli

El nombre de la empresa es muy similar a Kadair Investment, una sociedad con domicilio en Islas Vírgenes señalada en el caso Odebrecht, en el que Aaron Mizrachi ha sido imputado.

Kadair fue una de las empresas predilectas durante el gobierno del expresidente Martinelli. Durante l a gestión de José Raúl Mulino, entonces ministro de Seguridad, recibió contratos por más 30 millones de dólares.

La primera versión de la licitación fue publicada el 24 de abril de 2025, pero fue cancelada el 21 de mayo ya que el Minseg consideró necesario realizar un nuevo pliego de cargos.

Las otras dos ofertas correspondían a Instalaciones y Servicios Codepa, S.A. con 4,3 millones de dólares y Skydata, S.A. con 4,4 millones de dólares. Skydata presentó una acción de reclamo, pero la licitación terminó siendo adjudicada a Kadair.

En esta ocasión, fue favorecida a pesar de haber presentado la oferta más costosa entre los proponentes, que fueron descalificados por no cumplir algunos requisitos de acuerdo al informe de la Comisión Evaluadora.

La empresa ya había sido cuestionada en junio de este año por el alquiler de 110 radios digitales al Municipio de Panamá, por 49 mil dólares.

La empresa beneficiada fue Kadair, S.A., cuyo gerente general y directivo, Jorge Enrique Barranco Landero, hermano del subdirector ejecutivo institucional de la Alcaldía de Panamá. Previo al 2015, también aparecían como directivos Aaron “Ronni” Ramón Mizrachi, cuñado del expresidente Ricardo Martinelli; Raymond Mizrachi Matalón y Daniel Mizrachi Malca.

El Ministerio de Seguridad (Minseg) adjudicó a finales de octubre una licitación por 4,5 millones de dólares para el diseño, suministro e instalación de un sistema troncalizado para la red de telecomunicaciones de los estamentos de seguridad a nivel nacional.

El costo de la seguridad

Durante la actual administración, el Minseg ha realizado fuertes inversiones en equipos de seguridad. Entre ellas están las 4 aeronaves A-29 Súper Tucano comprados de forma directa por 76,3 millones de dólares a la empresa brasileña Embraer, S.A. Estas aeronaves tendrían la misión de realizar tareas de vigilancia, coordinando con equipos marítimos para interceptar embarcaciones dedicadas al trasiego de drogas.

“Después de muchos años sin renovar nuestras aeronaves, esta compra nos permitirá patrullar las 200 millas náuticas del país y garantizar la vigilancia aérea y marítima continua. Más que un gasto, es una herramienta que fortalece las capacidades operativas del Senan y protege nuestro territorio”, argumentó el director general del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Luis De Gracia.

Otra compra por procedimiento excepcional es la adquisición de dos helicópteros Bell 407 GXi por 10,4 millones de dólares a la empresa Bell Textron Inc. De acuerdo a cotizaciones en línea consultadas por este medio, este modelo de helicóptero tiene un precio de entre 3 y 4 millones de dólares en el mercado. Sin embargo, las autoridades aseguran que en este caso el dinero proviene del desembolso de una póliza de seguro.

“Los fondos para la compra de estos equipos provienen del desembolso de la póliza de seguro recuperado tras el accidente del helicóptero AN 141, ocurrido en Calobre el 10 de septiembre de 2023. El Estado recibió $13.4 millones por la póliza, por lo que la diferencia de estos recursos será destinada a otros tres proyectos”, detalló la Presidencia de la República en un comunicado tras aprobarse la compra en Consejo de Gabinete.

Un contrato por procedimiento excepcional que sigue pendiente es la adquisición de dos aeronaves CASA C-295, también para el Senan, por un monto de 109 mil dólares. En este caso, la empresa beneficiada sería Airbus Defense and Space. De acuerdo al portal de contrataciones públicas Panama Compra, aún está pendiente de autorización.

La empresa Flytrip, S.A., en la cual el actual director de la Policía Nacional Jaime Fernández trabajó como gerente general, recibió una contratación para el servicio de 48 vuelos charter para el Servicio Nacional de Fronteras.

El acto público fue adjudicado el 27 de agosto de este año por un monto de 107 mil dólares. Flytrip ha participado en varias licitaciones del Minseg. Otra empresa que ha sido seleccionada es Rotor Jet, S.A., que obtuvo un contrato por 109 mil dólares para el alquiler de aviones y helicópteros para trasladar personal de la Policía Nacional y “viajes de contingencia” a cualquier parte del país

Otro negocio millonario es el suministro de combustible a las instituciones de seguridad. El modelo de negocio actual es a crédito con la empresa Petróleos Delta. Los miembros del Senan van a la gasolinera y ponen el combustible que necesiten, o la empresa les lleva combustible a las bases de operaciones. El combustible, ya sea gasolina o diésel, lo utilizan los botes de patrullaje costero, las barcazas, los carros pick-up, camiones, grúas, autobuses y más.

Por el combustible despachado entre enero y noviembre de 2023 se pagaron 1,5 millones de dólares. El 24 de noviembre de 2025 se subió una nota de “recibido conforme” que citaba el compromiso de pagar al contratista 2,1 millones de dólares.