Ministerio de Educación extiende el periodo de postulaciones para el año escolar 2026

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que el periodo de postulaciones para las vacantes corregidas y agregadas correspondientes al año escolar 2026 se extenderá hasta el viernes 5 de diciembre.

La entidad indicó que los interesados pueden revisar las vacantes actualizadas en la página web oficial del Meduca, donde se encuentran los listados y la información necesaria para completar el proceso de aplicación.

El ministerio también recordó que todos los aspirantes deben enviar sus documentos en formato PDF, requisito indispensable para que la postulación sea considerada válida.