Solo Panamá, Colombia y Rusia mantienen vuelos activos con Caracas

El Aeropuerto de Maiquetía, el principal de Venezuela que sirve a Caracas, recibió este lunes vuelos procedentes de Colombia, Panamá y Rusia, mientras mantiene programada la llegada de otros aviones desde Bogotá, Ciudad de Panamá y Curazao, según constató EFE, en medio de cancelaciones de varias compañías.

Dos de los cuatro vuelos llegaron a Venezuela operados por la aerolínea panameña Copa Airlines (desde Bogotá y Ciudad de Panamá), uno por la venezolana Conviasa (San Petersburgo) y otro por la también nacional Laser (Bogotá), que tiene programado otro viaje a Curazao.

La venezolana Avior viajará desde la isla caribeña y también desde la capital colombiana, mientras que Copa tiene un viaje agendado saliendo de Panamá, todos con destino a Caracas.

En cuanto a las salidas desde suelo venezolano, un vuelo de Laser ya partió hacia Bogotá y fue pospuesto otro de las 9:45 hora local (13:45 GMT) para las 14:00 (20:00 GMT) con destino a Curazao.

Por su parte, una aeronave de Avior despegó con rumbo a Curazao y está prevista otra hacia Bogotá.

También un vuelo de Copa partió con retraso a la capital colombiana y en la programación de la aerolínea están otros dos a Panamá. En pantalla hay un itinerario hacia La Habana y otro a Cancún a través de la estatal venezolana Conviasa.

De esta forma, Conviasa mantiene abierta la única posibilidad de salida directa a Europa desde Venezuela, luego de que Iberia, Air Europa, TAP, Turkish, Laser y Plus Ultra cancelaran momentáneamente sus vuelos en Caracas ante el aviso de la Administración Federal de Aviación de EE.UU., emitido el 21 de noviembre, de “extremar la precaución” al sobrevolar el país suramericano y el sur del Caribe.