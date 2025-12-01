Solo Panamá, Colombia y Rusia mantienen vuelos activos con Caracas

La aerolínea Plus Ultra anunció este lunes la suspensión de sus vuelos entre Madrid y Caracas de este martes y del próximo jueves, dijeron a EFE fuentes de la compañía, que a futuro sigue evaluando la situación.La Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) lanzó este lunes una nueva 'alta recomendación' a los operadores civiles de no sobrevolar el FIR (las regiones en que se divide el espacio aéreo) de Maiquetía, el que da servicio a Caracas, hasta el 31 de diciembre.El nuevo aviso (‘notam’ en el argot aeronáutico) de la AESA se produce después de que la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA por sus siglas en inglés) alertara el pasado sábado sobre los riesgos de operar en Venezuela hasta el próximo 31 de enero.Iberia canceló sus operaciones hacia Venezuela hasta el 31 de diciembre, siguiendo la nueva recomendación de la AESA de este mismo lunes, y prorroga así la suspensión que acordó el sábado 29 de noviembre.