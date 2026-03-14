Pagos del Cepanim: certificados serán negociables y no se entregarán en cheque

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que trabaja en una plataforma digital que permitirá registrar a los beneficiarios del Cepanim. El sistema está previsto que se habilite a partir de abril y servirá para que los interesados completen el proceso de inscripción y carguen la documentación requerida para continuar con el trámite.

De acuerdo con la entidad, los usuarios deberán crear una cuenta con su correo electrónico y una contraseña para acceder a la plataforma. Una vez dentro, deberán seleccionar si el beneficiario está vivo o si el trámite corresponde a un fallecido. El monto a recibir no aparecerá en el sistema; quienes deseen conocerlo deberán acudir de forma presencial al edificio Avesa, ubicado en Vía España, en planta baja.

La entrega de los certificados está programada para iniciar a partir de junio de 2026, luego de que finalice el proceso de inscripción y verificación de la documentación presentada.