Pago del Cepanim: MEF habilitará en abril plataforma digital para registro de beneficiarios

Beneficiarios del Cepanim deberán registrarse en nueva plataforma desde abril
MOHAMMEd ALIM | Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/03/2026 14:34
El proceso para recibir el Cepanim comenzará con un registro en línea que habilitará el MEF en abril.

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) pondrá en funcionamiento en abril una plataforma digital destinada al registro de los beneficiarios del Cepanim, quienes deberán completar el proceso y subir la documentación requerida para continuar con el trámite.

Carmen Jaén, de la Dirección de Programación de Inversiones (DPI), explicó que actualmente la institución trabaja en el desarrollo de esta herramienta digital, que permitirá a los beneficiarios crear su cuenta y adjuntar los documentos necesarios según cada caso.

Una vez finalizado el registro, la entidad procederá con la impresión de los certificados y posteriormente se asignarán citas para su entrega. De acuerdo con la funcionaria, este proceso se realizará de manera organizada mediante un sistema de citas.

Jaén destacó que la plataforma será sencilla de utilizar y que, para facilitar el proceso, también se elaborará un video explicativo con el paso a paso del registro dirigido a los beneficiarios.

La entrega de los certificados está prevista para iniciar a partir de junio de 2026, luego de que se complete el proceso de inscripción y verificación de la documentación presentada.

Las autoridades recordaron que únicamente podrán acceder al Cepanim quienes hayan cobrado previamente el Cepadem. Asimismo, todos los beneficiarios deberán registrarse nuevamente en la plataforma, incluidos los herederos.

MEF explica quiénes pueden reclamar el Cepanim si el beneficiario falleció

En los casos de personas fallecidas, la normativa establece un orden de prioridad para los herederos, que inicia con el cónyuge o la pareja en unión de hecho, seguido por los hijos y, de no existir, otros familiares mediante un proceso de sucesión.

Jaén reiteró que los beneficiarios del Cepanim son los mismos que recibieron el Cepadem. “El que cobró su Cepadem tiene derecho a su Cepanim”, afirmó, al tiempo que subrayó la importancia de que quienes aún no han reclamado su Cepadem lo hagan, ya que este es un requisito para poder recibir posteriormente el Cepanim.

