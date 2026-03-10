Pago del Cepanim: MEF habilitará en abril plataforma digital para registro de beneficiarios

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) pondrá en funcionamiento en abril una plataforma digital destinada al registro de los beneficiarios del Cepanim, quienes deberán completar el proceso y subir la documentación requerida para continuar con el trámite.

Carmen Jaén, de la Dirección de Programación de Inversiones (DPI), explicó que actualmente la institución trabaja en el desarrollo de esta herramienta digital, que permitirá a los beneficiarios crear su cuenta y adjuntar los documentos necesarios según cada caso.

Una vez finalizado el registro, la entidad procederá con la impresión de los certificados y posteriormente se asignarán citas para su entrega. De acuerdo con la funcionaria, este proceso se realizará de manera organizada mediante un sistema de citas.

Jaén destacó que la plataforma será sencilla de utilizar y que, para facilitar el proceso, también se elaborará un video explicativo con el paso a paso del registro dirigido a los beneficiarios.

La entrega de los certificados está prevista para iniciar a partir de junio de 2026, luego de que se complete el proceso de inscripción y verificación de la documentación presentada.

Las autoridades recordaron que únicamente podrán acceder al Cepanim quienes hayan cobrado previamente el Cepadem. Asimismo, todos los beneficiarios deberán registrarse nuevamente en la plataforma, incluidos los herederos.