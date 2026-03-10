Pago del Cepanim: MEF habilitará en abril plataforma digital para registro de beneficiarios

En los casos de personas fallecidas, la normativa establece un orden de prioridad para los herederos, que inicia con el cónyuge o la pareja en unión de hecho, seguido por los hijos y, de no existir, otros familiares mediante un proceso de sucesión.Jaén reiteró que los beneficiarios del Cepanim son los mismos que recibieron el Cepadem. <i><b>'El que cobró su Cepadem tiene derecho a su Cepanim', </b></i>afirmó, al tiempo que subrayó la importancia de que quienes aún no han reclamado su Cepadem lo hagan, ya que este es un requisito para poder recibir posteriormente el Cepanim.