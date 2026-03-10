Petro y Delcy Rodríguez se reunirán en la frontera tras la captura de Maduro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostendrán un encuentro en la frontera entre ambos países el próximo 13 de marzo, en lo que será la primera reunión de alto nivel tras la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

La reunión se llevará a cabo en el puente internacional Atanasio Girardot, un punto clave que conecta a Colombia y Venezuela y que ha sido considerado un símbolo de integración entre ambas naciones.

Un encuentro en un punto estratégico

Según confirmó la Cancillería colombiana, la elección del lugar no fue casual. El puente internacional conecta los municipios de Villa del Rosario, en el departamento de Norte de Santander (Colombia), y Pedro María Ureña, en el estado Táchira (Venezuela).

Las autoridades señalaron que este punto representa un símbolo de integración fronteriza, además de ser una infraestructura estratégica para el comercio y la movilidad entre los dos países.

Contexto político tras la captura de Maduro

El encuentro se produce en medio de un escenario político tenso luego de que Estados Unidos capturara al presidente venezolano Nicolás Maduro, un hecho que ha sacudido el panorama político en América Latina.

La reunión entre Petro y Rodríguez podría marcar uno de los primeros movimientos diplomáticos en la región tras ese hecho, en momentos en que varios países observan con atención cómo evolucionará la situación en Venezuela.

Aunque aún no se han revelado detalles sobre la agenda oficial del encuentro, se espera que en la reunión se aborden temas de cooperación fronteriza, seguridad y estabilidad regional.

El anuncio del encuentro ya ha generado gran expectativa en la región, dado el contexto político actual y la importancia de la relación entre Colombia y Venezuela en materia de comercio, migración y seguridad.