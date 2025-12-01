En diciembre aumentan alertas por estafas vinculadas a seguros y entidades piden precaución

Con la llegada de diciembre, mes en que tradicionalmente se incrementan las compras y los movimientos financieros, las entidades del sector asegurador han reforzado sus advertencias ante un repunte de intentos de estafa vinculados a pólizas y servicios no regulados. Tanto la <b><a href="/tag/-/meta/apadea-asociacion-panamena-de-aseguradores">Asociación Panameña de Aseguradores (APADEA)</a></b> como la <b><a href="/tag/-/meta/ssrp-superintendencia-de-seguros-y-reaseguros-de-panama">Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP)</a></b> emitieron comunicados por separado alertando a la ciudadanía sobre modalidades fraudulentas que buscan aprovecharse de los asegurados.La <b>APADEA</b> informó que varias aseguradoras miembro han reportado la aparición de <b>páginas y plataformas digitales no autorizadas</b> que se ofrecen para gestionar el pago de primas de seguros —principalmente de vida y automóvil— con la promesa de aplicar descuentos, beneficios o incluso tramitar pólizas nuevas. La gremial advirtió que estas prácticas se intensifican cada fin de año y que los estafadores suelen contactar a los clientes mediante <b>sitios web falsos y llamadas tipo </b><i><b>‘call center’</b></i>, suplantando a empresas reales para obtener pagos o datos personales.La asociación recomendó a los asegurados <b>verificar cualquier supuesto beneficio</b> directamente con su corredor o con la oficina de servicio al cliente de su aseguradora, no entregar información personal en enlaces desconocidos y recordar que las condiciones de pago están establecidas en el contrato de seguros. <b>APADEA</b> señaló que en estos momentos existe una investigación abierta porque estas prácticas no solo afectan a pólizas privadas, sino que también se estarían extendiendo a pagos de servicios públicos.Por su parte, la <b>SSRP</b> emitió una alerta independiente dirigida a los compradores de seguros, instándolos a no adquirir productos ofrecidos por las empresas <b>VAOS Group, S.A.</b> y <b>VUMI Group, S.A.</b>, las cuales no se encuentran registradas ni reguladas por la entidad. Según el comunicado del 18 de noviembre de 2025, los supervisores detectaron que estas compañías comercializan productos que <b>no cuentan con autorización ni respaldo regulatorio</b>, lo que podría dejar a los consumidores sin las garantías legales del mercado asegurador formal.La Superintendencia explicó que esta advertencia forma parte de su política de protección al consumidor y recordó que en Panamá la actividad aseguradora está regida por la <b>Ley 12 de 2012</b>, que exige que toda empresa esté formalmente inscrita y autorizada para ofrecer pólizas o coberturas similares. Las compañías no reguladas no están obligadas a cumplir con los requisitos de solvencia, reservas técnicas ni mecanismos de respuesta ante reclamaciones, lo que expone al cliente a un riesgo significativo.Ambas instituciones coincidieron en que la ciudadanía debe <b>reforzar sus mecanismos de verificación</b>, especialmente durante la temporada de fin de año, en la que aumentan las oportunidades de estafa. Tanto <b>APADEA</b> como la <b>SSRP</b> pusieron a disposición sus canales oficiales para que los usuarios reporten cualquier irregularidad y reciban orientación antes de efectuar pagos o compartir información personal.