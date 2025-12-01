En diciembre aumentan alertas por estafas vinculadas a seguros y entidades piden precaución

Con la llegada de diciembre, mes en que tradicionalmente se incrementan las compras y los movimientos financieros, las entidades del sector asegurador han reforzado sus advertencias ante un repunte de intentos de estafa vinculados a pólizas y servicios no regulados. Tanto la Asociación Panameña de Aseguradores (APADEA) como la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP) emitieron comunicados por separado alertando a la ciudadanía sobre modalidades fraudulentas que buscan aprovecharse de los asegurados.

La APADEA informó que varias aseguradoras miembro han reportado la aparición de páginas y plataformas digitales no autorizadas que se ofrecen para gestionar el pago de primas de seguros —principalmente de vida y automóvil— con la promesa de aplicar descuentos, beneficios o incluso tramitar pólizas nuevas. La gremial advirtió que estas prácticas se intensifican cada fin de año y que los estafadores suelen contactar a los clientes mediante sitios web falsos y llamadas tipo ‘call center’, suplantando a empresas reales para obtener pagos o datos personales.

La asociación recomendó a los asegurados verificar cualquier supuesto beneficio directamente con su corredor o con la oficina de servicio al cliente de su aseguradora, no entregar información personal en enlaces desconocidos y recordar que las condiciones de pago están establecidas en el contrato de seguros. APADEA señaló que en estos momentos existe una investigación abierta porque estas prácticas no solo afectan a pólizas privadas, sino que también se estarían extendiendo a pagos de servicios públicos.

Por su parte, la SSRP emitió una alerta independiente dirigida a los compradores de seguros, instándolos a no adquirir productos ofrecidos por las empresas VAOS Group, S.A. y VUMI Group, S.A., las cuales no se encuentran registradas ni reguladas por la entidad. Según el comunicado del 18 de noviembre de 2025, los supervisores detectaron que estas compañías comercializan productos que no cuentan con autorización ni respaldo regulatorio, lo que podría dejar a los consumidores sin las garantías legales del mercado asegurador formal.

La Superintendencia explicó que esta advertencia forma parte de su política de protección al consumidor y recordó que en Panamá la actividad aseguradora está regida por la Ley 12 de 2012, que exige que toda empresa esté formalmente inscrita y autorizada para ofrecer pólizas o coberturas similares. Las compañías no reguladas no están obligadas a cumplir con los requisitos de solvencia, reservas técnicas ni mecanismos de respuesta ante reclamaciones, lo que expone al cliente a un riesgo significativo.

Ambas instituciones coincidieron en que la ciudadanía debe reforzar sus mecanismos de verificación, especialmente durante la temporada de fin de año, en la que aumentan las oportunidades de estafa. Tanto APADEA como la SSRP pusieron a disposición sus canales oficiales para que los usuarios reporten cualquier irregularidad y reciban orientación antes de efectuar pagos o compartir información personal.