  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
  3. >  Cultura
Cultura

Micultura anuncia Plan Estratégico que impulsará el cine panameño hasta 2036

Se aprobó brindar acompañamiento a los proyectos ganadores del Concurso Nacional Fondo Cine para favorecer su posicionamiento y proyección internacional.
Se aprobó brindar acompañamiento a los proyectos ganadores del Concurso Nacional Fondo Cine para favorecer su posicionamiento y proyección internacional. Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 06/07/2026 14:11
También acordó revisar los proyectos de formación y fomento previstos para el segundo semestre del año, con el fin de asegurar que respondan a las necesidades de la industria audiovisual

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El Consejo Nacional Cinematográfico y Audiovisual anunció este lunes la elaboración del Plan Estratégico para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica y Audiovisual Panameña 2026-2036, que servirá como hoja de ruta para el crecimiento sostenible del sector.

El tema forma parte de las nuevas acciones para fortalecer la industria audiovisual panameña.

Durante la sesión se aprobó brindar acompañamiento a los proyectos ganadores del Concurso Nacional Fondo Cine para favorecer su posicionamiento y proyección internacional.

Reunión del Consejo Nacional Cinematográfico y Audiovisual
Reunión del Consejo Nacional Cinematográfico y Audiovisual Cedida

El Consejo también acordó revisar los proyectos de formación y fomento previstos para el segundo semestre del año, con el fin de asegurar que respondan a las necesidades de la industria audiovisual panameña.

Asimismo, aprobaron la incorporación de Edgar Soberón Torchia, como nuevo vocal del organismo.

La viceministra de Cultura, Arianne Benedetti, destacó la importancia de dar continuidad a las acciones impulsadas por el Consejo y fortalecer las políticas públicas que favorezcan el desarrollo de la industria audiovisual.

“La reunión reforzó el compromiso del Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Nacional de Cine, de promover iniciativas que fortalezcan la producción cinematográfica nacional y la internacionalización del cine panameño”, ponderó Benedetti.

VIDEOS

Video: Venezuela informa de 32 fallecidos y más de 700 heridos tras doble terremoto de 7,2 y 7,5
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R ( Ronald Peña R / EFE )

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela)....

Lo Nuevo