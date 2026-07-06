Micultura anuncia Plan Estratégico que impulsará el cine panameño hasta 2036

El Consejo Nacional Cinematográfico y Audiovisual anunció este lunes la elaboración del Plan Estratégico para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica y Audiovisual Panameña 2026-2036, que servirá como hoja de ruta para el crecimiento sostenible del sector.

El tema forma parte de las nuevas acciones para fortalecer la industria audiovisual panameña.

Durante la sesión se aprobó brindar acompañamiento a los proyectos ganadores del Concurso Nacional Fondo Cine para favorecer su posicionamiento y proyección internacional.