Micultura anuncia Plan Estratégico que impulsará el cine panameño hasta 2036

El Consejo también acordó revisar los proyectos de formación y fomento previstos para el segundo semestre del año, con el fin de asegurar que respondan a las necesidades de la industria audiovisual panameña.Asimismo, aprobaron la incorporación de Edgar Soberón Torchia, como nuevo vocal del organismo.La viceministra de Cultura, Arianne Benedetti, destacó la importancia de dar continuidad a las acciones impulsadas por el Consejo y fortalecer las políticas públicas que favorezcan el desarrollo de la industria audiovisual.<i><b>'La reunión reforzó el compromiso del Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Nacional de Cine, de promover iniciativas que fortalezcan la producción cinematográfica nacional y la internacionalización del cine panameño',</b></i> ponderó Benedetti.