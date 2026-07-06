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Aumentan a 1,800 los damnificados por lluvias en Bocas del Toro

Entre las personas refugiadas hay alrededor de 500 niños.
Entre las personas refugiadas hay alrededor de 500 niños. Cedida
Por
Leiny Pérez
  • 06/07/2026 14:39
El Ministerio de Salud brinda atención por casos de vómitos, diarrea y otras afecciones derivadas de la emergencia

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Las fuertes lluvias que se generaron en la provincia de Bocas del Toro durante el fin de semana siguen aumentando el número de damnificados.

Según el último reporte, la cantidad de personas afectadas pasaron de 1.486 a 1.800, es decir, un aumento de 314, desde el domingo.

Alrededor de 800 familias permanecen en cinco albergues temporales, según el balance presentado por las autoridades que operan el Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

Los centros habilitados se encuentran en Teobroma, Cuatro de Abril, Puente Blanco, Finca 4 y la casa comunal de la Unión Bocatoreña, donde continúan las labores de asistencia humanitaria para las familias damnificadas por las inundaciones.

Las autoridades informaron que entre las personas refugiadas hay alrededor de 500 niños, una cifra que calificaron como significativa debido a la vulnerabilidad de este grupo.

“Tenemos un número bastante significativo, sobre todo de menores de cinco años. Para nosotros es impresionante ver la cantidad de niños que están en este momento en este albergue”, señalaron durante una inspección en la zona.

Además, indicaron que varios menores presentan cuadros de vómitos y diarrea, por lo que personal del Ministerio de Salud mantiene equipos médicos permanentes en los albergues para brindar atención, junto con especialistas en salud mental.

Las autoridades sanitarias también reportaron pacientes con laceraciones, escoriaciones y traumatismos, quienes han sido trasladados al Hospital Raúl Dávila Mena de Changuinola y al Minsa-Capsi de Finca 30 para recibir tratamiento.

Aunque durante el recorrido oficial las lluvias disminuyeron, los organismos de emergencia advirtieron que el riesgo continúa debido a que persisten las precipitaciones en las zonas montañosas.

“En este momento ha dejado de llover, pero seguimos monitoreando toda el área. Las precipitaciones en las montañas continúan y debemos prevenir cualquier situación”, indicaron.

Añadieron que los niveles de los ríos han comenzado a descender, lo que representa un alivio parcial para las comunidades afectadas.

Bomberos reiteran llamado a no ocupar zonas de riesgo

Durante una conferencia de prensa realizada este lunes, el director general del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, Víctor Álvarez, confirmó que la institución continúa apoyando las labores de respuesta junto al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), tras la emergencia que dejó como consecuencia la muerte de una niña de 12 años en un deslizamiento de tierra en Finca 4.

Álvarez explicó que el rescate del cuerpo fue realizado por personal bomberil y destacó la coordinación permanente entre ambas entidades durante este tipo de emergencias.

“Tenemos una sinergia y un trabajo en conjunto muy fuerte con Sinaproc y las demás instituciones”, afirmó.

El director también recordó que existen sectores previamente identificados como propensos a deslizamientos y exhortó a la población a respetar las advertencias emitidas por las autoridades.

“Muchas veces, después que Sinaproc señala que son áreas de riesgo, no debemos volver a ocuparlas”, manifestó.

Las autoridades mantienen la vigilancia meteorológica sobre la provincia mientras continúan las evaluaciones de daños y la asistencia a las familias afectadas.

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Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
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