Aumentan a 1,800 los damnificados por lluvias en Bocas del Toro

Las fuertes lluvias que se generaron en la provincia de Bocas del Toro durante el fin de semana siguen aumentando el número de damnificados.

Según el último reporte, la cantidad de personas afectadas pasaron de 1.486 a 1.800, es decir, un aumento de 314, desde el domingo.

Alrededor de 800 familias permanecen en cinco albergues temporales, según el balance presentado por las autoridades que operan el Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

Los centros habilitados se encuentran en Teobroma, Cuatro de Abril, Puente Blanco, Finca 4 y la casa comunal de la Unión Bocatoreña, donde continúan las labores de asistencia humanitaria para las familias damnificadas por las inundaciones.

Las autoridades informaron que entre las personas refugiadas hay alrededor de 500 niños, una cifra que calificaron como significativa debido a la vulnerabilidad de este grupo.

“Tenemos un número bastante significativo, sobre todo de menores de cinco años. Para nosotros es impresionante ver la cantidad de niños que están en este momento en este albergue”, señalaron durante una inspección en la zona.

Además, indicaron que varios menores presentan cuadros de vómitos y diarrea, por lo que personal del Ministerio de Salud mantiene equipos médicos permanentes en los albergues para brindar atención, junto con especialistas en salud mental.

Las autoridades sanitarias también reportaron pacientes con laceraciones, escoriaciones y traumatismos, quienes han sido trasladados al Hospital Raúl Dávila Mena de Changuinola y al Minsa-Capsi de Finca 30 para recibir tratamiento.

Aunque durante el recorrido oficial las lluvias disminuyeron, los organismos de emergencia advirtieron que el riesgo continúa debido a que persisten las precipitaciones en las zonas montañosas.

“En este momento ha dejado de llover, pero seguimos monitoreando toda el área. Las precipitaciones en las montañas continúan y debemos prevenir cualquier situación”, indicaron.

Añadieron que los niveles de los ríos han comenzado a descender, lo que representa un alivio parcial para las comunidades afectadas.