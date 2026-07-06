Construcción del edificio de CAF en Panamá alcanza un 75% de avance

La construcción del Edificio CAF Región Norte - Panamá, el futuro hub regional del Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que se construye en Obarrio en Panamá, registra un 75% de avance global, informó la institución financiera multilateral que financia proyectos de desarrollo e integración regional.

CAF explicó a través de un comunicado que desde el inicio de la construcción, la obra ha generado más de 700 empleos directos en áreas de administración, consultoría, inspección y mano de obra especializada.

Actualmente, más de 560 personas trabajan activamente en la obra, contribuyendo al dinamismo económico y al fortalecimiento del sector de la construcción en Panamá.

Además, el proyecto ha promovido la adopción de altos estándares técnicos, ambientales y de seguridad entre proveedores y contratistas locales, impulsando prácticas más sostenibles y eficientes en la industria.

“Con este nuevo hub regional, CAF reafirma su compromiso con Panamá y con la integración regional, mediante una infraestructura moderna, sostenible y eficiente concebida para convertirse en un espacio de encuentro, cultura e innovación al servicio de la región”, destacó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

Espacio público para la ciudadanía

Según se conoció, el edificio será el hub regional de los países de la región norte y está diseñado para albergar aproximadamente a 250 funcionarios. Contará además con espacios concebidos para fomentar la integración con la ciudad, incluyendo un auditorio con capacidad para 276 personas, una galería de arte, una plaza techada para actividades educativas y culturales, salas de reuniones y cuatro niveles de estacionamientos subterráneos.

CAF aseguró que la construcción del emblemático edificio avanza con “buen ritmo” y actualmente se iniciaron trabajos de cerramiento de la fachada, acabados interiores y las pruebas preliminares para la futura puesta en marcha de los sistemas del edificio.

Como parte de su compromiso con el desarrollo urbano sostenible, el proyecto ejecutó la adecuación y ampliación del sistema de drenaje pluvial municipal en el sector de Obarrio, incluyendo intervenciones que permitieron mejorar el manejo de las aguas pluviales y reducir problemas de inundación que afectaban áreas cercanas.

Estas acciones también contemplaron mejoras en el entorno peatonal cercano al Parque Harry Strunz, contribuyendo a la resiliencia urbana y a una mejor calidad del espacio público para residentes y visitantes.

El Edificio CAF Región Norte - Panamá ha sido concebido bajo estándares internacionales de sostenibilidad y actualmente avanza en el proceso para obtener la certificación LEED v4 Gold (BD+C: New Construction), uno de los reconocimientos más importantes a nivel mundial en construcción sostenible.

El proyecto también incorpora un diseño de fachada amigable con las aves, basado en evidencia científica y alineado con lineamientos internacionales especializados. Esta solución busca reducir el riesgo de colisiones contra superficies vidriadas y contribuir a la protección de las rutas migratorias que atraviesan Panamá, uno de los corredores biológicos más importantes del continente.