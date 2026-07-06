Construcción del edificio de CAF en Panamá alcanza un 75% de avance

<a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/reporte-internacional-confirma-que-nueva-falla-en-cobre-panama-provoco-colapso-electrico-hasta-mexico-EO23871234">La construcción del Edificio CAF Región Norte - Panamá</a>, el futuro <i>hub</i> regional del <b>Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)</b>, que se construye en Obarrio en Panamá, registr<b>a un 75% de avance global</b>, informó la institución financiera multilateral que financia proyectos de desarrollo e integración regional.CAF explicó a través de un comunicado que desde el inicio de la construcción, <b>la obra ha generado más de 700 empleos directo</b>s en áreas de administración, consultoría, inspección y mano de obra especializada. Actualmente, más de 560 personas trabajan activamente en la obra, contribuyendo al dinamismo económico y al fortalecimiento del sector de la construcción en <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/sistema-rub-vuelve-a-estar-operativo-tras-descartarse-danos-por-hackeo-AB23884325">Panamá.</a>Además, el proyecto ha promovido la adopción de altos estándares técnicos, ambientales y de seguridad entre proveedores y contratistas locales, impulsando prácticas más sostenibles y eficientes en la industria.<i><b>'Con este nuevo hub regional, <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/balanza-comercial-en-panama-el-deficit-de-bienes-sube-24-a-marzo-de-2026-CE23729946">CAF</a> reafirma su compromiso con Panamá y con la integración regional, mediante una infraestructura moderna, sostenible y eficiente concebida para convertirse en un espacio de encuentro, cultura e innovación al servicio de la región'</b></i>, destacó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF. <b>Espacio público para la ciudadanía</b>Según se conoció, <b>el edificio será el </b><i><b>hub</b></i><b> regional de los países de la región norte</b> <b>y está diseñado para albergar aproximadamente a 250 funcionarios</b>. Contará además con espacios concebidos para fomentar la integración con la ciudad, incluyendo un auditorio con capacidad para 276 personas, una galería de arte, una plaza techada para actividades educativas y culturales, salas de reuniones y cuatro niveles de estacionamientos subterráneos.CAF aseguró que la construcción del emblemático edificio avanza con 'buen ritmo' y actualmente se iniciaron trabajos de cerramiento de la fachada, acabados interiores y las pruebas preliminares para la futura puesta en marcha de los sistemas del edificio.Como parte de su compromiso con el desarrollo urbano sostenible, el proyecto ejecutó la adecuación y ampliación del sistema de drenaje pluvial municipal en el sector de <b>Obarrio</b>, incluyendo intervenciones que permitieron mejorar el manejo de las aguas pluviales y reducir problemas de inundación que afectaban áreas cercanas.Estas acciones también contemplaron mejoras en el entorno peatonal cercano al Parque Harry Strunz, contribuyendo a la resiliencia urbana y a una mejor calidad del espacio público para residentes y visitantes.<b>El Edificio CAF Región Norte - Panamá</b> ha sido concebido bajo estándares internacionales de sostenibilidad y actualmente avanza en el proceso para obtener la certificación LEED v4 Gold (BD+C: New Construction), uno de los reconocimientos más importantes a nivel mundial en construcción sostenible.El proyecto también incorpora un diseño de fachada amigable con las aves, basado en evidencia científica y alineado con lineamientos internacionales especializados. Esta solución busca reducir el riesgo de colisiones contra superficies vidriadas y contribuir a la protección de las rutas migratorias que atraviesan Panamá, uno de los corredores biológicos más importantes del continente.