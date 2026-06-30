Balanza comercial en Panamá: el déficit de bienes sube 2.4% a marzo de 2026

En contraste, el valor FOB de las importaciones de bienes alcanzó $3,116.1 millones, un alza del 2.3% respecto al primer trimestre del año pasado. El INEC atribuye este comportamiento al incremento en las compras de bienes de consumo (1.7%) y bienes intermedios (6.0%).Al evaluar el valor CIF (costo, seguro y flete en el puerto de destino), las importaciones de bienes de consumo mostraron aumentos en combustibles, lubricantes y conexos (3.1%), artículos semiduraderos (4.1%) y utensilios domésticos (11.1%), mientras que los bienes no duraderos disminuyeron un 2.6%.En el segmento de bienes intermedios, aumentaron las materias primas para la industria (4.6%), los materiales de construcción (10.3%) y otros insumos (5.0%). Las materias primas para la agricultura cayeron un 4.4%.En la Zona Libre de Colón (ZLC), las importaciones sumaron $2,876.5 millones, una baja del 1.8%, mientras que las reexportaciones alcanzaron $3,279.6 millones, un crecimiento del 22.8%.