Balanza comercial en Panamá: el déficit de bienes sube 2.4% a marzo de 2026

Al cierre del primer trimestre de 2026, la balanza comercial de bienes de Panamá registró un saldo negativo de $2,865.4 millones, lo que representa un incremento del 2.4% en comparación con el mismo período del año anterior. Este resultado responde a que las importaciones crecieron a un ritmo mayor que las exportaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), ente adscrito a la Contraloría General de la República. Al respecto, el economista y financista, Raúl Moreira, explicó que un saldo negativo de la balanza comercial es “un comportamiento usual” en el caso de la República de Panamá, ya que este país “es un importador neto con un sistema exportador sumamente incipiente que enfrenta los retos de competir con pocos incentivos” contra importaciones altamente subsidiadas de las grandes potencias. “Solo habría que ver por ejemplo el saldo de exportaciones menos importaciones con los Estados Unidos de America”, afirmó Moreira, señalando que “esta situación al menos se logra compensar con la fortaleza de las exportaciones de servicios de Panamá donde si se reflejan calados positivos a favor de nuestro país”.

Comportamiento de las exportaciones

De acuerdo con el informe, las exportaciones nacionales de bienes en valor FOB (mercancía puesta a bordo en el país de origen) totalizaron $250.7 millones, un aumento del 0.7% frente a los $249.1 millones de 2025. El sector estuvo impulsado por los productos no agrícolas, que sumaron $199.5 millones y crecieron un 5.8%, compensando las contracciones en rubros como el camarón (-7.9%) y el pescado y filete de pescado congelado o refrigerado (-12.9%). Por el contrario, los productos agrícolas sumaron $51.2 millones, lo que significó una reducción del 15.4% debido a la caída del 77.3% en los envíos de banano. A pesar de este descenso, se registraron incrementos en la comercialización de sandía (44.4%), piña (46.6%) y melón (418.8%).

Desempeño de las importaciones y Zona Libre

En contraste, el valor FOB de las importaciones de bienes alcanzó $3,116.1 millones, un alza del 2.3% respecto al primer trimestre del año pasado. El INEC atribuye este comportamiento al incremento en las compras de bienes de consumo (1.7%) y bienes intermedios (6.0%). Al evaluar el valor CIF (costo, seguro y flete en el puerto de destino), las importaciones de bienes de consumo mostraron aumentos en combustibles, lubricantes y conexos (3.1%), artículos semiduraderos (4.1%) y utensilios domésticos (11.1%), mientras que los bienes no duraderos disminuyeron un 2.6%. En el segmento de bienes intermedios, aumentaron las materias primas para la industria (4.6%), los materiales de construcción (10.3%) y otros insumos (5.0%). Las materias primas para la agricultura cayeron un 4.4%. En la Zona Libre de Colón (ZLC), las importaciones sumaron $2,876.5 millones, una baja del 1.8%, mientras que las reexportaciones alcanzaron $3,279.6 millones, un crecimiento del 22.8%.

Servicios

Otro dato que se desprende del informe del INEC es la balanza de servicios. Al cierre del primer trimestre del 2026, la partida de servicios registró $4,646.7 millones, lo que representó un incremento de 12.9% frente al mismo lapso del año anterior, principalmente por las categorías de transporte y viajes. En cuanto a la entrada de viajeros a Panamá, de enero a marzo de 2026, se contabilizaron 3,023,005 personas, lo que representó un incremento de 14.4% en comparación con igual periodo del año anterior, donde 33.1% correspondió a visitantes (turistas y excursionistas), mientras que 66.9% fueron visitas de un día en tránsito directo y tripulantes.

Proyecciones y reactivación sectorial

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) proyecta que las exportaciones panameñas cerrarán el año entre los $1,250 y $1,300 millones. Eric Dormoi, director nacional de exportaciones de la institución, dijo recientemente a este medio que estas cifras superarían los resultados de 2025, cuando se acumularon $905.4 millones (un 2.9% más que en 2024). Los $250.7 millones registrados a marzo representan el nivel más alto para un primer trimestre en el período 2010-2026, con un aumento de $1.6 millones respecto al año anterior. Según un comunicado del MICI “esta evolución se da en un contexto de ajustes en la composición de la oferta y en los mercados de destino”. Respecto al banano, el sector se encuentra en un proceso de recuperación tras la crisis de 2025, año en que los envíos cayeron un 60% por la situación en Bocas del Toro. “El banano se está recuperando poco a poco”, afirmó recientemente Dormoi. Con la reanudación de la producción entre diciembre de 2025 y enero de 2026, se recuperaron 5,065 empleos formales, se reactivaron unas 5,000 hectáreas de cultivo y las empacadoras volvieron a operar en doble turno.

Diversificación de mercados