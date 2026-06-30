¿Se va o se queda? La decisión de Thomas Christiansen tras vencer su contrato con Panamá

Panamá culminó su aventura en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y eso significa que el contrato de Thomas Christiansen llegó a su fin. Al ser 30 de junio, la relación contractual del entrenador y la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) llegó a su fin y existen varias especulaciones sobre lo que pueda pasar con el futuro el director técnico que le dio una nueva imagen al fútbol panameño.

Desde su llegada en el 2020, Christiansen le dio una nueva identidad al equipo. A pesar de lograr subcampeonatos importantes como en la Copa Oro o Liga de Naciones de la Concacaf, sumado a esa histórica clasificación a unos cuartos de final de la Copa América 2024 y al Mundial 2026, el entrenador no logró darle un título a Panamá. Pero todo el pueblo panameño pondera más el estilo de juego que le ha dado a esta selección.

Pero el tema de conversación es otra en estos momentos. ¿Qué pasará con el futuro de Thomas Christiansen? ¿Seguirá un proceso más con Panamá con miras al Mundial 2030? Estas son incógnitas que existen alrededor del entrenador y que la Fepafut deberá resolver en unos meses.

Existe varias posibilidades en estos momentos sobre la mesa. Hay que arrancar mencionando que tanto Christiansen como la federación quieren seguir juntos, pero todo pasa por el tema económico.

Lo que pide el entrenador es un serio problema para el ente deportivo, por lo que si se quiere llegar a un buen puerto, el entrenador deberá bajar sus pretensiones económicas si quiere seguir dirigiendo el barco de la selección de Panamá.

Diferentes medios han señalado que dentro de las negociaciones, Christiansen aceptó la rebaja salarial, con el compromiso de la federación de darle un poco más de control en las categorías inferiores del fútbol masculino. Sin embargo, esto no lo aceptó la Fepafut por lo que esta posibilidad se cayó.

Otra de las posibilidades realistas que pueden llevar a renovar a Christiansen con Panamá sería que una empresa privada se hiciera cargo de una parte importante del salario del entrenador.

Tras el Mundial 2026, muchas marcas y empresas privadas se sumaron a la familia de la Fepafut, por lo que esta opción podría llevarse a cabo. La pregunta real es quien tomaría esta responsabilidad de pagarle o pagar una parte de esa nómina tan alta por un entrenador de fútbol.

Ahora, existe un obstáculo importante en la renovación de Christiansen. Este año se celebran las elecciones en la presidencia de la Fepafut. En noviembre de este 2026 llegará un nuevo presidente, así como también una nueva junta directiva.

Eso quiere decir que si, en el peor de los casos, el presidente entrante no quisiera al español-danés como entrenador todas las negociaciones se caerían pero esto es algo poco probable por el perfil que tiene Christiansen y el respeto que se ha ganado en nuestro fútbol nacional.

A esto hay que sumarle que en octubre se viene una gira asiática para Panamá en la que se enfrentará a países de esa región y también a Ecuador en duelos amistosos y Panamá, en este momento, no tiene entrenador para esas fechas.

Sumado a ello, Panamá debutará en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027 en la Fecha FIFA de noviembre, por lo que el tiempo es el mayor enemigo en estos momentos para la Fepafut.

En el peor de los casos, y que también es una opción real, sería en contratar a un entrenador interino hasta que se celebren las elecciones en la Fepafut y tener un panorama más amplió. Sin embargo, esta opción es poco probable que ocurra, ya que es una prioridad en estos momentos conseguir a toda costa la renovación de Christiansen.

Lo que si es cierto es que el entrenador español-danés ha hecho historia en nuestro fútbol. Fue arduamente criticado en las últimas semanas por el desempeño de Panamá en el Mundial 2026, pero lo que si es claro es que la afición lo respalda y la Fepafut intentará conseguir la firma del entrenador para un nuevo proceso.