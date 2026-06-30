Omar Alfanno: ‘No podría respirar sin componer’

Alfanno ahora está enfocado en la tercera etapa de su carrera musical: cantar las canciones que trajo a la vida con su mano y su mente. 'Me encanta interpretar aquellas composiciones que hicieron famosas otros artistas y contar las historias que hay detrás de ellas. Los intérpretes cantan esas canciones, pero muchas veces no conocen cómo nacieron. Eso es algo que hoy disfruto muchísimo compartir con el público', admitió.Esa experiencia de compartir con el público la vivió desde hace poco en Cali (Colombia) cuando ofreció un concierto en el que desempolvó temas musicales que no cantó en su propia voz por más de 30 años.'Había más de mil personas. Más allá del número, lo importante fue ver que la gente quería escuchar las canciones en mi propia voz y conocer las historias detrás de ellas. Esa es la etapa en la que quiero terminar mi carrera', declaró.Entre esas actividades a las que busca dedicar más tiempo están el jugar al golf además de contemplar fijamente la naturaleza.