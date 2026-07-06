Bomberos descartan vínculo de los tres incendios en el Casco Antiguo

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá informó que, hasta el momento, no existe evidencia de que los tres incendios ocurridos en el Casco Antiguo estén vinculados entre sí, aunque reconoció que las investigaciones preliminares apuntan a posibles fallas en las instalaciones eléctricas de algunos inmuebles. El director general de la institución, Víctor Álvarez, explicó que cada caso se analiza de manera independiente y que, por ahora, la única coincidencia identificada es que los siniestros ocurrieron en el mismo sector histórico de la capital. “En estos momentos no podemos determinar una causa específica ni un punto de origen porque las investigaciones continúan. Lo que sí apunta, y no es definitivo, es que pudiera tratarse de temas eléctricos o de acometidas eléctricas, recordando que son estructuras muy antiguas”, señaló.

La preocupación por estos hechos aumentó luego de que el Casco Antiguo registrara tres incendios en menos de una semana, todos ocurridos en sectores cercanos. El primero se reportó el domingo 28 de junio en un caserón ubicado en la Bajada del Ñopo. Dos días después, el martes 30 de junio, otro inmueble se incendió en el corregimiento de Santa Ana. El tercer siniestro ocurrió la noche del miércoles 2 de julio en la avenida Eloy Alfaro, en San Felipe, donde las llamas consumieron tres caserones y alcanzaron un local comercial. Álvarez aclaró que corresponde al Ministerio Público establecer si existe algún responsable o si hubo mano criminal detrás de los incendios. “El Benemérito Cuerpo de Bomberos no determina quién fue el responsable. Nosotros investigamos posibles puntos de origen y posibles causas. La responsabilidad penal le corresponde al Ministerio Público”, precisó. El director indicó que las investigaciones pueden extenderse entre tres semanas o más, dependiendo de la magnitud del incendio y de los peritajes científicos que deban realizarse.

Recomiendan revisar las instalaciones eléctricas

Las autoridades hicieron un llamado a propietarios, administradores y residentes del Casco Antiguo para revisar las instalaciones eléctricas de sus inmuebles y evitar conexiones improvisadas o sobrecargas. Álvarez advirtió que muchas de las edificaciones del área cuentan con sistemas eléctricos antiguos que no soportan la demanda actual de electrodomésticos y equipos. “No podemos sobrecargar estas estructuras con aparatos eléctricos cuando la capacidad instalada no lo permite. Ese tipo de malas prácticas incrementa la posibilidad de un incendio”, afirmó.

Por su parte, el teniente coronel Cirilio Castillo, director nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios, recomendó que las revisiones eléctricas sean realizadas por personal especializado. “Es muy importante acudir a un profesional que pueda revisar las instalaciones de la vivienda. Muchas veces el uso excesivo de regletas o conexiones improvisadas genera sobrecargas que terminan provocando incendios”, explicó. El oficial agregó que incluso situaciones aparentemente sencillas pueden convertirse en un riesgo. “Hay casos en los que una cama queda presionando un tomacorriente, el enchufe se dobla, se produce un arco eléctrico y comienza a generarse calor. Ese tipo de detalles ha provocado numerosos incendios con pérdidas humanas y materiales”, indicó.

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