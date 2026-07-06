Bomberos descartan vínculo de los tres incendios en el Casco Antiguo

El <b>Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá</b> informó que, hasta el momento, <b>no existe evidencia de que los tres incendios ocurridos en el Casco Antiguo estén vinculados entre sí</b>, aunque reconoció que las investigaciones preliminares apuntan a posibles fallas en las instalaciones eléctricas de algunos inmuebles.El director general de la institución, Víctor Álvarez, explicó que cada caso se analiza de manera independiente y que, por ahora, la única coincidencia identificada es que los siniestros ocurrieron en el mismo sector histórico de la capital.<i>'</i><i><b>En estos momentos no podemos determinar una causa específica ni un punto de origen porque las investigaciones continúan. Lo que sí apunta, y no es definitivo, es que pudiera tratarse de temas eléctricos o de acometidas eléctricas, recordando que son estructuras muy antiguas'</b></i><b>,</b> señaló.