Justicia de Perú avala supervisión estatal sobre el puerto de Chancay

El caso trasciende el ámbito judicial porque involucra al puerto llamado a convertirse en uno de los principales centros logísticos del Pacífico sudamericano.Chancay inició operaciones comerciales hace un año con la expectativa de reducir a unos 20 días el tiempo promedio de transporte marítimo entre la costa oeste de Sudamérica y China, lo que podría fortalecer las cadenas comerciales entre ambos mercados.En los últimos días, Cosco también sufrió otro revés judicial cuando un juzgado rechazó una demanda que buscaba frenar una investigación técnica del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).El litigio mantiene abierto el debate sobre el alcance de la regulación estatal sobre grandes infraestructuras privadas consideradas de uso público, un tema que también resulta de interés para otros países latinoamericanos que impulsan inversiones estratégicas en puertos, logística y transporte.