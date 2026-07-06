Justicia de Perú avala supervisión estatal sobre el puerto de Chancay

La justicia de Perú revocó la sentencia que limitaba las facultades del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) sobre el puerto de Chancay, una decisión que refuerza el papel del Estado en la fiscalización de una de las mayores inversiones chinas en América Latina y abre una nueva etapa del litigio con Cosco Shipping Ports. La resolución de la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda de amparo presentada por la empresa china y sostuvo que las actuaciones del regulador forman parte del ejercicio legítimo de sus competencias. La información fue difundida por la agencia estatal Andina y reportada por EFE.

El tribunal respalda las facultades del regulador

Los magistrados concluyeron que el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay constituye una infraestructura de transporte de uso público. En consecuencia, indicaron que la empresa que explota el puerto está sujeta a las funciones de regulación, supervisión, fiscalización y sanción que la legislación peruana asigna a Ositran. La decisión revoca una sentencia emitida en enero que ordenaba al regulador abstenerse de intervenir en las operaciones del puerto. Además, el tribunal precisó que cualquier controversia derivada de actuaciones administrativas debe resolverse mediante los procedimientos previstos por la legislación peruana y no mediante una acción de amparo.

Cosco llevará el caso al Tribunal Constitucional

La empresa china anunció que apelará la decisión ante el Tribunal Constitucional del Perú. De acuerdo con el medio China en las Américas, el abogado de Cosco Shipping, Ramiro Portocarrero, sostuvo que el fallo cambia las reglas para la inversión privada y cuestionó que el proceso se resolviera con rapidez y sin analizar, a su juicio, el fondo del conflicto. La defensa de Cosco argumenta que la Ley del Sistema Nacional de Puertos excluye de la supervisión de Ositran a las infraestructuras desarrolladas íntegramente con capital privado y sin contratos de concesión con el Estado. También recordó que, según su interpretación, el propio regulador había sostenido en informes emitidos en 2017 que no tenía competencia para supervisar empresas sin concesión estatal.

Un debate con impacto regional