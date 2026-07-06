Reglamento Interno de la Asamblea se discutiría en segundo debate, según el PRD

Con la instalación de la nueva junta directiva, liderada por la diputada Shirley Castañeda, el debate de las reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno podrían llegar este lunes al pleno de la Asamblea, según lo confirmó el Partido Revolucionario Democrático (PRD), a través de sus redes sociales.

“Cumpliendo con el acuerdo institucional suscrito por nuestra Bancada de Diputados con la presidenta de la Asamblea Nacional, hoy continúa en el Pleno el debate de las reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno”, se lee en el texto publicado.

Añade que “desde el PRD reafirmamos nuestro compromiso de impulsar cambios que fortalezcan la transparencia, el orden y el funcionamiento de la Asamblea Nacional”.