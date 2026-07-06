Lo que fue noticia este lunes 6 de julio en Panamá y el mundo

La jornada informativa de este lunes 6 de julio estuvo marcada por acontecimientos de impacto nacional e internacional.

1. Bomberos descartan, por ahora, vínculo entre incendios en el Casco Antiguo

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá informó que, hasta el momento, no existe evidencia de que los tres incendios registrados recientemente en el Casco Antiguo estén relacionados entre sí. Las investigaciones preliminares apuntan a posibles fallas en las instalaciones eléctricas de algunos inmuebles.

2. Cierre de la mina de Donoso tomará décadas, advierte MiAmbiente

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, señaló que el cierre definitivo de la mina de cobre en Donoso, provincia de Colón, será un proceso que tomará décadas debido a la magnitud de la infraestructura. Además, descartó la posibilidad de un desmantelamiento inmediato del proyecto.

3. Gobierno impulsa nueva licitación para el teleférico de San Miguelito

El presidente José Raúl Mulino anunció la publicación de los pliegos para una nueva licitación del proyecto integral del teleférico de San Miguelito, iniciativa con la que el Ejecutivo busca avanzar en el desarrollo del sistema de transporte.

4. Panamá acumula 3,345 casos de dengue en lo que va de 2026

El Ministerio de Salud informó que los casos de dengue se mantienen bajo control y con una tendencia estable durante las primeras 24 semanas epidemiológicas del año. Según el último reporte, el país registra 3,345 casos acumulados en 2026.

5. Diosdado Cabello responde a Mayer Mizrachi por polémica sobre ayuda humanitaria

El dirigente chavista Diosdado Cabello rechazó las denuncias del alcalde de la Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, sobre el recorrido de un cargamento de ayuda humanitaria enviado a Venezuela tras los terremotos del 24 de junio. Cabello negó las acusaciones relacionadas con el uso de dispositivos AirTag para rastrear las donaciones y aseguró que la controversia busca desacreditar a su país.