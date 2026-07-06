Mulino recibe la ‘Orden Héroe de Venezuela’ por Delcy Rodríguez

<i><b>'En estos momentos de adversidad, la solidaridad y la cooperación internacional adquieren un significado aún más profundo. La oportuna, decidida y generosa asistencia humanitaria ofrecida por su Gobierno constituye una muestra inequívoca de los lazos de amistad, respeto mutuo y cooperación que unen a nuestras naciones', </b></i>añade la misiva.<i><b>'Con un sincero agradecimiento, agregan, dicha contribución en favor del pueblo venezolano es invaluable teniendo en cuenta las afectaciones, pérdidas materiales y de vidas por los devastadores terremotos que afectaron diversas regiones de Venezuela',</b></i> añade.