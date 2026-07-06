Mulino recibe la ‘Orden Héroe de Venezuela’ por Delcy Rodríguez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó su agradecimiento a su homólogo, José Raúl Mulino, por el apoyo ante los hechos producidos por el doble terremoto que afectó a la nación sudamericana. En una nota dirigida, Rodríguez destaca que, como expresión de la solidaridad y el apoyo brindado, confieren la Orden Héroe de Venezuela, como testimonio de gratitud hacia al mandatario Mulino.

“En estos momentos de adversidad, la solidaridad y la cooperación internacional adquieren un significado aún más profundo. La oportuna, decidida y generosa asistencia humanitaria ofrecida por su Gobierno constituye una muestra inequívoca de los lazos de amistad, respeto mutuo y cooperación que unen a nuestras naciones”, añade la misiva. “Con un sincero agradecimiento, agregan, dicha contribución en favor del pueblo venezolano es invaluable teniendo en cuenta las afectaciones, pérdidas materiales y de vidas por los devastadores terremotos que afectaron diversas regiones de Venezuela”, añade.