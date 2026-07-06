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Mulino recibe la ‘Orden Héroe de Venezuela’ por Delcy Rodríguez

En una nota dirigida, Rodríguez destaca que, como expresión de la solidaridad y el apoyo brindado
En una nota dirigida, Rodríguez destaca que, como expresión de la solidaridad y el apoyo brindado Presidencia de la República
Por
Lourdes García Armuelles
  • 06/07/2026 17:43
La razón de la condecoración se debe a la ayuda humanitaria que Panamá brindó durante el terremoto que sacudió a Venezuela

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó su agradecimiento a su homólogo, José Raúl Mulino, por el apoyo ante los hechos producidos por el doble terremoto que afectó a la nación sudamericana.

En una nota dirigida, Rodríguez destaca que, como expresión de la solidaridad y el apoyo brindado, confieren la Orden Héroe de Venezuela, como testimonio de gratitud hacia al mandatario Mulino.

“En estos momentos de adversidad, la solidaridad y la cooperación internacional adquieren un significado aún más profundo. La oportuna, decidida y generosa asistencia humanitaria ofrecida por su Gobierno constituye una muestra inequívoca de los lazos de amistad, respeto mutuo y cooperación que unen a nuestras naciones”, añade la misiva.

“Con un sincero agradecimiento, agregan, dicha contribución en favor del pueblo venezolano es invaluable teniendo en cuenta las afectaciones, pérdidas materiales y de vidas por los devastadores terremotos que afectaron diversas regiones de Venezuela”, añade.

La condecoración llega después que este domingo, las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recibieron al grupo de rescatistas panameños que regresó al paístras participar en las labores de búsqueda y rescate luego de los dos devastadores terremotos que sacudieron a la Venezuela el pasado 24 de junio.

Durante el recibimiento, las autoridades destacaron el compromiso, la valentía y la vocación de servicio demostrados por el equipo, que representó a Panamá en las labores de apoyo y asistencia a la población afectada.

El Sinaproc resaltó que la participación de los rescatistas refleja el espíritu solidario del país y el firme compromiso de salvaguardar la vida, especialmente en situaciones de emergencia.

“Gracias por representar al país con honor”, expresó la institución a través de sus redes sociales, en reconocimiento al trabajo realizado por los rescatistas durante esta misión internacional.

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Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R ( Ronald Peña R / EFE )

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela)....

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