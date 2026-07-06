Speed rompe en llanto por el adiós de Cristiano del Mundial 2026

El creador de contenido presenció el partido entre Portugal y España, que terminó con victoria española por 1-0, resultado que dejó fuera del torneo a la selección lusa.

El reconocido influencer y creador de contenido IShowSpeed, conocido por su admiración hacia Cristiano Ronaldo , protagonizó un emotivo momento tras la eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial 2026.

Speed realizó una transmisión en vivo en la que no pudo contener las lágrimas al ver frustrado el sueño mundialista de su ídolo y de la selección portuguesa.

Durante el directo, el influencer expresó su tristeza por la derrota y compartió con millones de seguidores su reacción al adiós de Cristiano Ronaldo y Portugal de la Copa del Mundo.

El video del momento rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron la emotiva reacción del creador de contenido, considerado uno de los seguidores más fieles del astro portugués.