UTP, única universidad de Panamá en el Ranking Mundial QS 2027

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) se posicionó como la única institución educativa del país en ingresar al QS World University Rankings 2027.

Con este resultado, el país forma parte de las siete universidades de cuatro naciones centroamericanas que alcanzaron un puesto en la clasificación internacional.

De acuerdo con el informe de la consultora Quacquarelli Symonds (QS), que evaluó más de 8,000 centros y seleccionó a más de 1,500 instituciones en el mundo, la UTP se posicionó en el rango 1401+. Este puntaje representa un cambio para la institución panameña, la cual se ubicaba en el grupo 1201-1400 durante la edición anterior.

Por su parte, la Universidad de Panamá (UP), que figuraba en el listado del año previo, dejó de aparecer en la nueva clasificación junto a la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit) de Costa Rica.

El reporte estadístico sitúa a Costa Rica como el país con mayor representación en la región al registrar tres universidades, seguido por Guatemala con dos. Honduras y Panamá completan el listado regional con una institución cada uno.