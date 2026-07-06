UTP, única universidad de Panamá en el Ranking Mundial QS 2027

La organización mantuvo fijos los<b> criterios de evaluación divididos </b>en cinco grandes áreas:<b> investigación y descubrimiento, empleabilidad y resultados, experiencia de aprendizaje, proyección internacional y sostenibilidad.</b>El renglón de i<b>nvestigación y descubrimiento aporta el 50%</b> de la nota total, distribuido en <b>reputación académica (30%) </b>y <b>citas científicas por profesor (20%)</b>. El indicador de sostenibilidad representa el 5% de la ponderación. Asimismo, la firma <i><b>QS</b></i> informó que se encuentra en proceso de revisión de los parámetros de empleabilidad debido a las transformaciones tecnológicas y la inteligencia artificial en el mercado laboral.