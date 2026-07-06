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UTP, única universidad de Panamá en el Ranking Mundial QS 2027

La Universidad Tecnológica se posiciona en solitario en el ranking de QS.
La Universidad Tecnológica se posiciona en solitario en el ranking de QS. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Flor Isaela Navarro
  • 06/07/2026 16:50
La UTP se posicionó en el rango 1401+. Este puntaje representa un cambio para la institución panameña, la cual se ubicaba en el grupo 1201-1400 durante la edición anterior

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La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) se posicionó como la única institución educativa del país en ingresar al QS World University Rankings 2027.

Con este resultado, el país forma parte de las siete universidades de cuatro naciones centroamericanas que alcanzaron un puesto en la clasificación internacional.

De acuerdo con el informe de la consultora Quacquarelli Symonds (QS), que evaluó más de 8,000 centros y seleccionó a más de 1,500 instituciones en el mundo, la UTP se posicionó en el rango 1401+. Este puntaje representa un cambio para la institución panameña, la cual se ubicaba en el grupo 1201-1400 durante la edición anterior.

Por su parte, la Universidad de Panamá (UP), que figuraba en el listado del año previo, dejó de aparecer en la nueva clasificación junto a la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit) de Costa Rica.

El reporte estadístico sitúa a Costa Rica como el país con mayor representación en la región al registrar tres universidades, seguido por Guatemala con dos. Honduras y Panamá completan el listado regional con una institución cada uno.

Distribución en Centroamérica

La distribución oficial por posiciones en la región de América Central, se detalla a continuación:

- Universidad de Costa Rica (Costa Rica): Puesto 463 (registró una mejora frente al puesto 499 del año anterior).

- Tecnológico de Costa Rica (TEC) (Costa Rica): Rango 1201-1400.

- Universidad del Valle de Guatemala (Guatemala): Rango 1201-1400.

- Universidad Nacional (Costa Rica): Rango 1201-1400.

- Universidad de San Carlos de Guatemala (Guatemala): Rango 1401+ (institución de nuevo ingreso).

- Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) (Honduras): Rango 1401+.

- Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) (Panamá): Rango 1401+.

Aspectos metodológicos

La organización mantuvo fijos los criterios de evaluación divididos en cinco grandes áreas: investigación y descubrimiento, empleabilidad y resultados, experiencia de aprendizaje, proyección internacional y sostenibilidad.

El renglón de investigación y descubrimiento aporta el 50% de la nota total, distribuido en reputación académica (30%) y citas científicas por profesor (20%). El indicador de sostenibilidad representa el 5% de la ponderación. Asimismo, la firma QS informó que se encuentra en proceso de revisión de los parámetros de empleabilidad debido a las transformaciones tecnológicas y la inteligencia artificial en el mercado laboral.

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