Ministro Moltó defiende auditoría de la mina pese a cuestionamientos ambientales

<a href="/tag/-/meta/julio-molto">El ministro de Comercio e Industria, Julio Moltó</a>, salió al paso de las críticas formuladas por la<b> Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)</b>, que este miércoles señaló limitaciones metodológicas y vacíos de información en el<b> Informe Final de la Auditoría del Proyecto Mina Cobre Panamá</b>. Según el análisis, 155 de los 371 compromisos evaluados —más del 40 %— carecen de evidencia suficiente en los anexos publicados para sustentar las declaraciones de cumplimiento.Ante estas observaciones, Moltó defendió el proceso impulsado por el Gobierno.'<i>No conozco a los ambientalistas, pero todos tienen derecho a opinar. Lo que le puedo decir es lo que ha hecho el Estado responsablemente, donde el presidente José Raúl Mulino instruyó que se hiciera una auditoría integral de la situación</i>', comentó. El ministro subrayó que el Estado, a través del Ministerio de Ambiente, contrató a la empresa suiza SGS, reconocida internacionalmente, para realizar la auditoría.'Esto nos ha permitido tener data científica y técnica respecto a todo lo que sucedió en la mina', afirmó.Molto aseguró que el equipo interinstitucional continuará trabajando en la recopilación y análisis de información para presentar propuestas al presidente en el momento oportuno.'Todos tienen derecho a opinar, pero lo cierto es que la compañía SGS es de prestigio internacional e independiente. No fue una auditoría generada por el gobierno, un partido político o una persona, sino por una empresa independiente'.<b>El ministro reiteró que los resultados de la auditoría servirán de base para las decisiones del Ejecutivo, junto con los aportes del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Ambiente y el MICI. Además, destacó que el Gobierno seguirá emitiendo comunicados públicos, dialogando con la población y recogiendo insumos de las comunidades.</b>'Queremos hacerle una propuesta al presidente no con opiniones radicales, sino con información científica y técnica que proviene de la auditoría y del contacto con las comunidades', concluyó.