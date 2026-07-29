Ministro Moltó defiende auditoría de la mina pese a cuestionamientos ambientales

El ministro de Comercio e Industria, Julio Moltó, salió al paso de las críticas formuladas por la Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que este miércoles señaló limitaciones metodológicas y vacíos de información en el Informe Final de la Auditoría del Proyecto Mina Cobre Panamá.

Según el análisis, 155 de los 371 compromisos evaluados —más del 40 %— carecen de evidencia suficiente en los anexos publicados para sustentar las declaraciones de cumplimiento.

Ante estas observaciones, Moltó defendió el proceso impulsado por el Gobierno.

“No conozco a los ambientalistas, pero todos tienen derecho a opinar. Lo que le puedo decir es lo que ha hecho el Estado responsablemente, donde el presidente José Raúl Mulino instruyó que se hiciera una auditoría integral de la situación”, comentó.

El ministro subrayó que el Estado, a través del Ministerio de Ambiente, contrató a la empresa suiza SGS, reconocida internacionalmente, para realizar la auditoría.

“Esto nos ha permitido tener data científica y técnica respecto a todo lo que sucedió en la mina”, afirmó.

Molto aseguró que el equipo interinstitucional continuará trabajando en la recopilación y análisis de información para presentar propuestas al presidente en el momento oportuno.

“Todos tienen derecho a opinar, pero lo cierto es que la compañía SGS es de prestigio internacional e independiente. No fue una auditoría generada por el gobierno, un partido político o una persona, sino por una empresa independiente”.

El ministro reiteró que los resultados de la auditoría servirán de base para las decisiones del Ejecutivo, junto con los aportes del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Ambiente y el MICI. Además, destacó que el Gobierno seguirá emitiendo comunicados públicos, dialogando con la población y recogiendo insumos de las comunidades.

“Queremos hacerle una propuesta al presidente no con opiniones radicales, sino con información científica y técnica que proviene de la auditoría y del contacto con las comunidades”, concluyó.