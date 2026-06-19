Gremios piden ‘objetividad’ y ‘transparencia’ sobre evaluación del informe de la mina

La presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Fedecámara) expresó satisfacción porque el informe se haya puesto a disposición pública. <i><b>'Una de nuestras propuestas era precisamente que el documento estuviera accesible para que cada uno de nosotros pueda crear sus propios criterios'</b></i>, afirmó. Consideró que este primer paso es 'extremadamente certero' y llamó a la ciudadanía y al sector privado a revisar la información publicada por el Ministerio de Ambiente.