Gremios piden ‘objetividad’ y ‘transparencia’ sobre evaluación del informe de la mina

Tras la entrega formal del Informe Final de Auditoría Integral de la mina Cobre Panamá, elaborado por la firma internacional SGS, los representantes de gremios empresariales coincidieron en la necesidad de evaluar el documento con rigor y transparencia. La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Giulia De Sanctis, subrayó que lo esencial es verificar el grado de cumplimiento ambiental, “la parte que más le preocupa a los ciudadanos”. Destacó que el informe ya está disponible en la página web oficial del Ministerio de Ambiente, lo que permite que “todos los ciudadanos puedan analizarlo con mucha seriedad”. Añadió que el tema tiene implicaciones ambientales, económicas e internacionales, por lo que los gremios lo estudiarán a profundidad para “tomar posiciones siempre en beneficio del país y de los ciudadanos”.

Seguridad jurídica

El presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Rosmer Jurado, advirtió sobre el impacto económico de la paralización de la mina, que representaba cerca del 5% del PIB nacional. Señaló que Panamá necesita diversificar su matriz productiva y llevar empleos al interior del país, donde se genera apenas el 7% del PIB en el 85% del territorio. Jurado insistió en que la inversión extranjera directa ha caído a niveles históricos y que la seguridad jurídica es clave para recuperar la confianza. “Lo que sucedió con la mina ha sido muy duro, porque los inversionistas piensan dos veces antes de entrar al país”, mencionó. El presidente del SIP recalcó que el informe debe ser evaluado con objetividad y evidencia científica, evitando especulaciones.

Acceso público

La presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Fedecámara) expresó satisfacción porque el informe se haya puesto a disposición pública. “Una de nuestras propuestas era precisamente que el documento estuviera accesible para que cada uno de nosotros pueda crear sus propios criterios”, afirmó. Consideró que este primer paso es “extremadamente certero” y llamó a la ciudadanía y al sector privado a revisar la información publicada por el Ministerio de Ambiente.

Compromiso