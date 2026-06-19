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Economía

Gremios piden ‘objetividad’ y ‘transparencia’ sobre evaluación del informe de la mina

Collage ilustrativo de los presidentes de gremios del sector privado: Apede, Fedecámara y SIP.
Collage ilustrativo de los presidentes de gremios del sector privado: Apede, Fedecámara y SIP. Creado con Gemini
Por
Lourdes García Armuelles
  • 19/06/2026 16:59
La auditoría evaluó de manera independiente los aspectos legales, fiscales, ambientales y operacionales del proyecto

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Tras la entrega formal del Informe Final de Auditoría Integral de la mina Cobre Panamá, elaborado por la firma internacional SGS, los representantes de gremios empresariales coincidieron en la necesidad de evaluar el documento con rigor y transparencia.

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Giulia De Sanctis, subrayó que lo esencial es verificar el grado de cumplimiento ambiental, “la parte que más le preocupa a los ciudadanos”.

Destacó que el informe ya está disponible en la página web oficial del Ministerio de Ambiente, lo que permite que “todos los ciudadanos puedan analizarlo con mucha seriedad”.

Añadió que el tema tiene implicaciones ambientales, económicas e internacionales, por lo que los gremios lo estudiarán a profundidad para “tomar posiciones siempre en beneficio del país y de los ciudadanos”.

Seguridad jurídica

El presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Rosmer Jurado, advirtió sobre el impacto económico de la paralización de la mina, que representaba cerca del 5% del PIB nacional.

Señaló que Panamá necesita diversificar su matriz productiva y llevar empleos al interior del país, donde se genera apenas el 7% del PIB en el 85% del territorio.

Jurado insistió en que la inversión extranjera directa ha caído a niveles históricos y que la seguridad jurídica es clave para recuperar la confianza.

“Lo que sucedió con la mina ha sido muy duro, porque los inversionistas piensan dos veces antes de entrar al país”, mencionó.

El presidente del SIP recalcó que el informe debe ser evaluado con objetividad y evidencia científica, evitando especulaciones.

Acceso público

La presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Fedecámara) expresó satisfacción porque el informe se haya puesto a disposición pública.

“Una de nuestras propuestas era precisamente que el documento estuviera accesible para que cada uno de nosotros pueda crear sus propios criterios”, afirmó.

Consideró que este primer paso es “extremadamente certero” y llamó a la ciudadanía y al sector privado a revisar la información publicada por el Ministerio de Ambiente.

Compromiso

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, subrayó que este documento marca “una etapa importante del proceso impulsado por el Estado panameño para evaluar con responsabilidad el futuro de este proyecto”.

El informe, dijo, compuesto por 15 tomos y más de 370 compromisos ambientales evaluados, ofrece información técnica, objetiva e independiente sobre la situación real de la mina.

“Por primera vez contaremos con información documentada, objetiva y verificada sobre el estado real de los compromisos de este proyecto. Panamá enfrenta una decisión de Estado con alcance histórico que no puede tomarse en base a percepciones, sino con datos y evidencia técnica”, señaló el ministro.

Moltó recalcó que la discusión no debe reducirse a consignas de “sí o no a la mina”, sino que requiere un análisis serio y despolitizado.

Recordó que la operación impacta en el empleo de miles de familias, la recaudación tributaria, la Caja del Seguro Social y la credibilidad internacional del país.

El ministro aclaró que ahora corresponde a los equipos técnicos analizar la información antes de emitir conclusiones.

”Los equipos tienen que revisar el informe. Estamos siendo transparentes recibiendo el proyecto cuando se nos ha entregado”, concluyó.

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