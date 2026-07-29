Gabinete aprueba eliminar el ITBI para viviendas de hasta 120 mil dólares

El Consejo de Gabinete aprobó la tarde de este miércoles 29 de julio una resolución que elimina el Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) para las viviendas de hasta 120,000 dólares, una medida con la que el Gobierno busca facilitar el acceso a la vivienda y reactivar el sector de la construcción.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien explicó que los compradores dejarán de pagar el impuesto del 2 % que hasta ahora se aplicaba a la transferencia de estos inmuebles.

“Se pagaría cero impuesto que hasta el momento se estaba pagando 2 %. Se está extendiendo de forma tal que las demás viviendas en el mercado igualmente gozarán de esa eliminación de ese impuesto para los primeros 120 mil balboas. Esto está enfocado primordialmente en facilitar que las familias de menores ingresos logren poder cumplir su sueño de adquirir una vivienda”, afirmó Chapman.

Con la decisión, las viviendas con un valor de hasta 120,000 dólares quedarán exentas del ITBI, mientras que en las propiedades de mayor precio también se eliminará el cobro correspondiente a los primeros 120,000 dólares del valor del inmueble.

Medida busca reactivar la economía

La eliminación del ITBI forma parte del paquete de iniciativas impulsadas por el presidente José Raúl Mulino para dinamizar la economía y reactivar el mercado inmobiliario, especialmente el segmento de viviendas de interés social y preferencial.

En días recientes, Mulino había adelantado que presentaría ante la Asamblea Nacional una serie de proyectos de ley dirigidos a incentivar la construcción y facilitar el acceso a viviendas, entre ellos reformas a la Ley de Interés Preferencial y la eliminación de este impuesto, al considerar que se había convertido en un costo excesivo para los compradores.

Economistas y promotores respaldan la medida

La decisión del Gobierno había sido respaldada previamente por economistas y representantes del sector construcción, quienes sostienen que el ITBI se convirtió en un obstáculo para miles de familias.

El economista Eric Molino Ferrer explicó a La Estrella de Panamá que el impuesto incrementaba el monto que los compradores debían reunir para adquirir una vivienda. Como ejemplo, señaló que una familia que necesitaba aportar B/.3,000 como abono inicial terminaba requiriendo B/.4,500 al sumarse el impuesto, lo que limitaba el acceso al crédito hipotecario.

Molino consideró que la eliminación del gravamen permitirá normalizar la colocación de préstamos hipotecarios, aumentar la actividad inmobiliaria y generar un mayor dinamismo económico.

Desde el sector privado, el presidente de la Asociación de Promotores de Chiriquí (Aprochi), Fernando Arias, afirmó que el ITBI representaba una barrera para el acceso a la primera vivienda y que la medida favorecerá la reactivación de más de 70 proyectos habitacionales en esa provincia.

Por su parte, la directora ejecutiva de Convivienda, Elisa Suárez de Gómez, sostuvo que la eliminación del impuesto beneficiará especialmente al segmento de viviendas de interés preferencial de hasta B/.120,000, el cual ha registrado la mayor caída en ventas durante los últimos meses.