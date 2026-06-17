¿Por qué cayeron 34% los nuevos préstamos hipotecarios en Panamá?

Cambios en la Ley de Interés Preferencial. Las modificaciones legales generaron incertidumbre entre las entidades bancarias, especialmente por disposiciones relacionadas con las condiciones aplicables una vez finalizado el subsidio estatal. Como resultado, varios bancos redujeron temporalmente la aprobación de nuevos créditos.

Menor actividad del sector construcción

La construcción continúa mostrando señales de desaceleración, reduciendo la oferta de nuevos proyectos residenciales y afectando la demanda de financiamiento hipotecario.

Eliminación o reducción de incentivos para ciertos segmentos

Las viviendas entre aproximadamente $120,000 y $180,000 dejaron de recibir algunos beneficios preferenciales, reduciendo el atractivo para compradores potenciales.

Deterioro del poder adquisitivo

La inflación acumulada, el aumento del costo de vida y la cautela de los hogares han provocado que muchas familias pospongan la compra de viviendas.

Tasas de interés internacionales elevadas

Aunque el sistema bancario panameño mantiene solidez financiera, el entorno de tasas internacionales relativamente altas ha incrementado los costos de financiamiento y endurecido algunos criterios de crédito