Proteger al consumidor también es construir mercados más competitivos

La protección del consumidor constituye uno de los pilares fundamentales, para el desarrollo económico y social de cualquier país. Un mercado donde existe información transparente, reglas claras y competencia efectiva genera confianza, impulsa la inversión, promueve la innovación y mejora la calidad de vida de la población.

Durante estos dos años al frente de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), hemos orientado nuestra gestión hacia un modelo moderno que combina la fiscalización con la prevención, la educación y la promoción de mercados más competitivos. Nuestro propósito no ha sido únicamente corregir incumplimientos, sino anticiparnos a ellos mediante herramientas técnicas, análisis económicos y acciones que fortalezcan la confianza tanto de los consumidores como de los agentes económicos.

Uno de los principales desafíos ha sido asegurar que las decisiones públicas, en materia de regulación, respondan a criterios técnicos y al comportamiento real de los mercados. Bajo esa premisa, elaboramos recomendaciones relacionadas con el régimen de control de precios de algunos productos de la canasta básica, el monitoreo del precio del agua embotellada en las provincias de Herrera y Los Santos y la regulación de medicamentos para enfermedades crónicas, procurando siempre un equilibrio entre la protección del consumidor y el adecuado funcionamiento de la economía.

La libre competencia continúa siendo el mecanismo más eficaz para promover mejores precios, mayor calidad, innovación y más opciones para los consumidores. Por ello fortalecimos las acciones de abogacía de la competencia mediante estudios técnicos, investigaciones de mercado y la participación activa en organismos regionales. Otro avance significativo ha sido el fortalecimiento del marco regulatorio.

Durante este período impulsamos importantes instrumentos normativos, como el Decreto Ejecutivo sobre el retiro de bienes del mercado (Recall) y la reglamentación de la Ley 473 de 2025 sobre el precio total, iniciativas que fortalecen el derecho de los consumidores a recibir información clara, completa y transparente, además de contribuir a mercados más seguros y confiables.

La protección del consumidor también exige cercanía con la ciudadanía. Programas como Acodeco en tu Barrio y la Unidad Móvil de Capacitación nos permitieron llegar directamente a comunidades de todo el país para orientar a miles de consumidores sobre sus derechos y deberes. La mejor defensa del consumidor comienza con la educación, porque un ciudadano informado toma mejores decisiones y exige el respeto de sus derechos.

Los resultados alcanzados reflejan ese compromiso institucional. Fortalecimos la defensa de los consumidores mediante acciones judiciales y mecanismos alternos de solución de conflictos; incrementamos las verificaciones en comercios; reforzamos la vigilancia del mercado y continuamos desarrollando monitoreos permanentes de precios, combustibles y productos de consumo masivo. Estas acciones no solo buscan sancionar incumplimientos, sino prevenirlos y promover el cumplimiento voluntario de la ley.

En el plano internacional, la Acodeco amplió sus vínculos de cooperación y fortaleció su participación en foros especializados, incluyendo la incorporación al Comité de Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que permitirá continuar adoptando mejores prácticas internacionales y fortalecer nuestras capacidades institucionales.

Los mercados evolucionan constantemente y las instituciones deben hacerlo al mismo ritmo. Por ello, seguiremos impulsando la modernización tecnológica, la digitalización de los servicios, el fortalecimiento de las investigaciones de competencia y la elaboración de estudios de mercado que contribuyan a diseñar políticas públicas basadas en evidencia y en beneficio de todos los ciudadanos.

”La protección del consumidor y la libre competencia no son objetivos contrapuestos; por el contrario, se complementan. Un mercado donde las empresas compiten en igualdad de condiciones ofrece mejores precios, mayor calidad e innovación, mientras que un consumidor bien informado fortalece ese círculo virtuoso mediante decisiones de compra responsables.

”Proteger a los consumidores no significa únicamente sancionar a quienes incumplen la ley. Significa generar confianza, garantizar información veraz y oportuna, promover la competencia y construir mercados donde prevalezcan la transparencia y la equidad. Ese seguirá siendo nuestro compromiso: una Acodeco cercana a la gente, técnicamente sólida y preparada para responder a los desafíos de una economía cada vez más dinámica, siempre con el objetivo de mejorar el bienestar de los consumidores y contribuir al desarrollo sostenible de Panamá.