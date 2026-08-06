¡Atención Changuinola! Habrá baja presión y posibles cortes de agua por mantenimiento del Idaan

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El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que este viernes 7 de agosto se llevarán a cabo trabajos programados de limpieza en la captación de agua cruda y mantenimiento preventivo de las turbinas en la planta potabilizadora de El Silencio, ubicada en el distrito de Changuinola.
Debido a estas labores, se podrían registrar bajas presiones o interrupciones temporales del servicio de agua potable en varias comunidades, entre ellas El Empalme, Las 60, Finca Las 30, Base Line, Finca 6, 4 de Abril, Finca 4, San San, El Puré, Finca 12, Teobroma, El Silencio, Finca 8 y Swiche 4, además de los asentamientos informales de Finca 6 y Finca 11.
El Idaan recomendó a los residentes de estas áreas almacenar agua con anticipación y utilizar el recurso de manera responsable mientras se desarrollen los trabajos.
La institución indicó que el suministro será restablecido de forma progresiva una vez finalicen las labores de mantenimiento en la planta potabilizadora.
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