Planta potabilizadora de Mendoza operará al 75% por trabajos del Canal de Panamá

La Sección de Producción de Agua del<b> <a href="/tag/-/meta/acp-autoridad-del-canal-de-panama">Canal de Panamá</b> </a>anunció que realizará trabajos de mantenimiento en la toma de agua cruda de la <b><a href="/tag/-/meta/potabilizadora-de-mendoza">planta potabilizadora de Mendoza</a></b>, lo que reducirá su operación al 75% de su capacidad el martes 11 de noviembre, desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.Durante este periodo, podría registrarse baja presión o interrupciones parciales en el suministro de agua en las áreas abastecidas por la planta.