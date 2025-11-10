  1. Inicio
PANAMÁ

Planta potabilizadora de Mendoza operará al 75% por trabajos del Canal de Panamá

El Canal de Panamá anuncia trabajos en toma de agua cruda de Mendoza.
Emiliana Tuñón
  • 10/11/2025 11:19
Durante este periodo, podría registrarse baja presión o interrupciones parciales en el suministro de agua en las áreas abastecidas por la planta.

La Sección de Producción de Agua del Canal de Panamá anunció que realizará trabajos de mantenimiento en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Mendoza, lo que reducirá su operación al 75% de su capacidad el martes 11 de noviembre, desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Recomiendan almacenar agua por mantenimiento en planta de Mendoza

Las autoridades recomiendan a la población tomar las medidas necesarias para evitar el desabastecimiento, como almacenar agua con antelación y hacer uso racional del recurso mientras duren los trabajos de mantenimiento.

