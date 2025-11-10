Planta potabilizadora de Mendoza operará al 75% por trabajos del Canal de Panamá

La Sección de Producción de Agua del Canal de Panamá anunció que realizará trabajos de mantenimiento en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Mendoza, lo que reducirá su operación al 75% de su capacidad el martes 11 de noviembre, desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Durante este periodo, podría registrarse baja presión o interrupciones parciales en el suministro de agua en las áreas abastecidas por la planta.