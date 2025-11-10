Panamá pide a la Unión Europea poner fin a la discriminación fiscal internacional

El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, <b>Carlos Guevara Mann</b>, exhortó este lunes a la<a href="/tag/-/meta/ue-union-europea"> <b>Unión Europea (UE)</b> </a>a poner fin a la inclusión de Panamá en las llamadas <i>'listas discriminatorias'</i><b> de países no cooperantes en materia fiscal</b>, durante su intervención en la <b>IV Cumbre CELAC-UE</b>.Guevara Mann calificó como 'inaceptable' que estas medidas unilaterales <b>sigan afectando la imagen y las relaciones internacionales de Panamá</b>, pese a los esfuerzos realizados para cumplir con los estándares internacionales de transparencia. <i>'Es necesario superar la discriminación que mantiene a Panamá enlistado injustamente. Ese respeto mutuo exige que cesen las listas impuestas unilateralmente, que obstaculizan e impiden la normalidad en nuestras relaciones'</i>, subrayó.El viceministro destacó la importancia de que <b>América Latina, el Caribe y Europa refuercen sus vínculos sobre la base de la cooperación genuina</b>, el respeto mutuo y los <b>valores compartidos</b>, como el Estado de Derecho, la integridad territorial, la neutralidad y el multilateralismo.<i>'Abogamos por una relación fluida, útil y provechosa que permita construir alianzas reales en beneficio de los pueblos de ambas regiones'</i>, afirmó.Durante su intervención, Guevara Mann también recordó que <b>Panamá fue escenario del primer ejercicio moderno de multilateralismo</b>, el <b>Congreso Anfictiónico de 1826</b>, considerado un antecedente histórico de las <b><a href="/tag/-/meta/onu-organizacion-de-las-naciones-unidas">Naciones Unidas</a></b> y de la<b><a href="/tag/-/meta/oea-organizacion-de-estados-americanos"> Organización de los Estados Americanos (OEA)</a></b>.Asimismo, aprovechó la ocasión para <b>expresar la solidaridad de Panamá con los países afectados por el huracán Melissa</b>, destacando que el país ha aportado ayuda humanitaria a través del <b>depósito regional de asistencia</b> que opera en su territorio.