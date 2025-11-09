  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Idaan anuncia limpieza de agua cruda en planta potabilizadora de Coclé

El Idaan recomienda precaución ante labores en Penonomé.
El Idaan recomienda precaución ante labores en Penonomé. IDAAN
Por
Emiliana Tuñón
  • 09/11/2025 07:00
El Idaan realizará limpieza preventiva en la planta potabilizadora de Penonomé.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que realizará trabajos preventivos de limpieza en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Penonomé, con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento de los equipos de bombeo y mantener la calidad del servicio de agua potable en la región.

Las labores están programadas para el martes 11 de noviembre, en un horario de 5:00 p.m. a 11:00 p.m.

Idaan advierte posibles afectaciones en el suministro de agua y pide uso racional del recurso

Durante este periodo, el Idaan recomienda a la población tomar las precauciones necesarias y hacer un uso racional del agua, ya que podrían registrarse bajas presiones o interrupciones parciales en el suministro en algunos sectores del distrito.

VIDEOS
Lo Nuevo