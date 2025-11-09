Idaan anuncia limpieza de agua cruda en planta potabilizadora de Coclé

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que realizará trabajos preventivos de limpieza en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Penonomé, con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento de los equipos de bombeo y mantener la calidad del servicio de agua potable en la región.

Las labores están programadas para el martes 11 de noviembre, en un horario de 5:00 p.m. a 11:00 p.m.