Idaan anuncia limpieza de agua cruda en planta potabilizadora de Coclé

El <b><a href="/tag/-/meta/idaan-instituto-de-acueductos-y-alcantarillados-nacionales">Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan)</a></b> informó que realizará <b>trabajos preventivos de limpieza en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Penonomé</b>, con el objetivo de <b>garantizar el buen funcionamiento de los equipos de bombeo</b> y mantener la calidad del servicio de agua potable en la región.Las labores están programadas para el <b>martes 11 de noviembre</b>, en un horario de <b>5:00 p.m. a 11:00 p.m.</b>