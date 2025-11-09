Cobertura especial: con militarización del Caribe y notables ausencias, arranca la Cumbre CELAC-UE

Aun así, varios jefes de Estado respaldaron el evento. El de mayor peso económico es el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien confirmó su asistencia a última hora. También participan el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el mandatario uruguayo, Yamandú Orsi. Respaldan igualmente la cumbre los primeros ministros de Portugal, Luís Montenegro; Finlandia, Petteri Orpo; Países Bajos, Dick Schoof, y Croacia, Andrej Plenković.Desde el Caribe llegaron los representantes de Guyana, Mark Phillips; Belice, John Briceño; San Cristóbal y Nieves, Terrance Drew, y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley.Por Panamá asiste el vicecanciller Carlos Guevara Mann, quien intervendrá en la sesión plenaria que inició alrededor de las 10:30 de la mañana.Entre los principales objetivos de la cumbre figuran el fortalecimiento de la cooperación, la renovación del multilateralismo y la consolidación de las alianzas birregionales.En desarrollo...