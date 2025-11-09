Cobertura especial: con militarización del Caribe y notables ausencias, arranca la Cumbre CELAC-UE

El encuentro entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) dio inicio en la ciudad colombiana de Santa Marta. La Estrella de Panamá ofrece una cobertura especial desde Colombia de este evento que se desarrolla en un ambiente enrarecido por la creciente presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe y por la ausencia de varios líderes clave.

Esta cuarta cumbre Celac-UE, que reúne a representantes de 27 países europeos y 33 de América Latina y el Caribe, se plantea en un contexto marcadamente geopolítico y refleja la fragmentación que persiste entre ambas regiones.

El encuentro está copresidido por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. Sin embargo, se destacan importantes ausencias, entre ellas las de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron.

Otros líderes regionales, como el presidente chileno Gabriel Boric y la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, enviaron a sus respectivos cancilleres. Argentina, por su parte —en un gesto que refleja las tensiones ideológicas con el presidente Petro y en línea con Estados Unidos—, optó por una representación de bajo perfil encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores (a.i.), Juan Manuel Navarro.