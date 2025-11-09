Cinco presos muertos y 33 heridos en cárcel ecuatoriana

Cinco reos murieron y otros 33 resultaron heridos este domingo en una cárcel de la provincia ecuatoriana de El Oro, fronteriza con Perú en momentos en que se realizaba una reorganización de reos, informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). El hecho ocurrió durante la madrugada debido a la 'reorganización de los privados de libertad en la nueva cárcel de máxima seguridad', indicó, sin más detalles, en un comunicado.Anotó que los presos heridos, así como un agente policial también herido han sido atendidos por personal sanitario, pero no ha revelado su estado de salud.El departamento de comunicación del SNAI informó de que siete reos <i><b>'fueron aprehendidos y entregados a las autoridades competentes, conforme los procedimientos legales establecidos'.</b></i>