Cinco presos muertos y 33 heridos en cárcel ecuatoriana

Cinco reos murieron y otros 33 resultaron heridos este domingo en una cárcel de la provincia ecuatoriana de El Oro, fronteriza con Perú en momentos en que se realizaba una reorganización de reos, informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). El hecho ocurrió durante la madrugada debido a la “reorganización de los privados de libertad en la nueva cárcel de máxima seguridad”, indicó, sin más detalles, en un comunicado. Anotó que los presos heridos, así como un agente policial también herido han sido atendidos por personal sanitario, pero no ha revelado su estado de salud. El departamento de comunicación del SNAI informó de que siete reos “fueron aprehendidos y entregados a las autoridades competentes, conforme los procedimientos legales establecidos”.

Crisis de violencia

El pasado 1 de noviembre, doce personas fueron halladas sin vida en tres cárceles de Ecuador, según confirmó el Snai. Seis hombres fueron encontrados en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada y peligrosa de Ecuador, ubicada en la ciudad costera de Guayaquil; otros cuatro en la cárcel de Turi, de la andina Cuenca; y otros dos en la prisión de Esmeraldas, al norte del país. En el caso de los presos de la Penitenciaría, el SNAI señaló que fueron “muertes naturales”. Los reos habrían fallecido por tuberculosis, según el Ministerio del Interior. Con respecto a las muertes en los otros dos centros, medios locales señalaron que, de acuerdo a reportes policiales, algunos de los cuerpos tenían heridas provocadas por armas de fuego, otros por armas blancas y otros tenían hematomas.