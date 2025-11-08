Celebración 10 de noviembre: conoce las rutas de los desfiles en Panamá y Panamá Oeste

Llega el 10 de noviembre y los santeños en todo el país se preparan para la celebración del Primer Grito de Independencia de la Villa de Los Santos, ocurrido en 1821.

Las agrupaciones de santeños alrededor del país organizan diversas actividades en el marco de esta conmemoración. A continuación, una guía completa de los desfiles programados en las provincias de Panamá y Panamá Oeste para este lunes 10 de noviembre.

Desfiles del 10 de noviembre en la provincia de Panamá

Distrito de San Miguelito - Corregimiento de Rufina Alfaro

El Desfile Folclórico de San Miguelito se llevará a cabo en la Avenida Manuel F. Zárate de Brisas del Golf. La ruta recorrerá desde El Machetazo hasta El Super 99. Se tiene previsto que inicie a las 9:00 a.m.