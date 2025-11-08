Celebración 10 de noviembre: conoce las rutas de los desfiles en Panamá y Panamá Oeste

Las actividades en Juan Díaz darán inicio el lunes desde las 7:00 a.m. con la misa típica en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen. Posteriormente, a las 9:00 a.m., se realizarán los actos protocolares en los estacionamientos del Estadio Rommel Fernández. Desde las 10:00 a.m. dará inicio el Gran Desfile Cívico y Folclórico con la participación de delegaciones folclóricas, escuelas, bandas de música y representaciones culturales. El recorrido será desde el Estadio Rommel Fernández hasta el Parque Heliodoro Patiño.