PANAMÁ

Celebración 10 de noviembre: conoce las rutas de los desfiles en Panamá y Panamá Oeste

Reinas de la celebración del 10 de noviembre de Capira, Juan Díaz y La Chorrera.
Reinas de la celebración del 10 de noviembre de Capira, Juan Díaz y La Chorrera. Cedida
Por
Kathyria Caicedo
  • 08/11/2025 10:25
Las agrupaciones de santeños alrededor del país organizan diversas actividades en el marco de esta celebración del Primer Grito de Independencia de la Villa de Los Santos.

Llega el 10 de noviembre y los santeños en todo el país se preparan para la celebración del Primer Grito de Independencia de la Villa de Los Santos, ocurrido en 1821.

Las agrupaciones de santeños alrededor del país organizan diversas actividades en el marco de esta conmemoración. A continuación, una guía completa de los desfiles programados en las provincias de Panamá y Panamá Oeste para este lunes 10 de noviembre.

Desfiles del 10 de noviembre en la provincia de Panamá

Distrito de San Miguelito - Corregimiento de Rufina Alfaro

El Desfile Folclórico de San Miguelito se llevará a cabo en la Avenida Manuel F. Zárate de Brisas del Golf. La ruta recorrerá desde El Machetazo hasta El Super 99. Se tiene previsto que inicie a las 9:00 a.m.

Corregimiento de Juan Díaz

Las actividades en Juan Díaz darán inicio el lunes desde las 7:00 a.m. con la misa típica en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen. Posteriormente, a las 9:00 a.m., se realizarán los actos protocolares en los estacionamientos del Estadio Rommel Fernández. Desde las 10:00 a.m. dará inicio el Gran Desfile Cívico y Folclórico con la participación de delegaciones folclóricas, escuelas, bandas de música y representaciones culturales. El recorrido será desde el Estadio Rommel Fernández hasta el Parque Heliodoro Patiño.

¿Dónde serán los desfiles del 10 de noviembre en la provincia de Panamá Oeste?

Distrito de Capira

En este distrito se han organizado dos eventos importantes, la Gran Cabalgata y el Desfile de Carretas Capira 2025, ambos partiendo desde el Parque de San Isidro Labrador. El domingo 9 de noviembre, la cabalgata dará inicio a las 2:00 p.m., mientras que el lunes 10 de noviembre, el desfile comenzará a las 9:00 a.m.

Distrito de La Chorrera

Los eventos del lunes 10 de noviembre arrancarán a las 5:00 a.m. con la salva de 21 cañonazos en el Parque 10 de Noviembre. Allí mismo, a partir de las 9:00 a.m., se realizará el acto protocolar y a las 10:00 a.m. el Gran Paseo Folclórico, cuya ruta va desde el Parque 10 de Noviembre hasta los Terrenos de la Feria de La Chorrera.

