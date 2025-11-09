En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del sorteo del domingo 09 de noviembre de 2025

La Lotería Nacional de Panamá realiza la tarde de este domingo 09 de noviembre de 2025, el sorteo ordinario dominical No. 5525.

El sorteo de esta tarde es realizado en conmemoración del Grito de Independencia en Santiago, Veraguas.

Te compartimos los números ganadores:

Primer Premio - 1404

Letras - BACC

Serie - 1

Folio - 5

Segundo Premio - 2737

Tercer Premio - 2704

¿Qué es el sorteo de dominical y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), realizado todos los domingos. Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.