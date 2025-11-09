Cumbre CELAC-UE: Petro llama a unir ambas regiones frente al autoritarismo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamado a los países de América Latina, el Caribe y Europa a conformar un bloque común que defienda la democracia global, el respeto al derecho internacional y los principios de soberanía frente al avance del autoritarismo en el mundo.

En su llegada a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea, Petro afirmó que ambas regiones deben actuar “como un faro democrático de la humanidad”, capaz de “pararse unificadamente ante cualquier barbarie” y responder con acciones que promuevan la justicia y la libertad.

“Que Europa, América Latina y el Caribe constituyan una especie de faro democrático de la humanidad, capaz de pararse unificadamente ante cualquier barbarie y tratarla para corregirla”, expresó el mandatario colombiano a los medios presentes, entre esos La Estrella de Panamá.

A este evento también llegó el presidente de Brasil, Luiz Lula Da Silva, sin embargo, no dio declaraciones.

El presidente también respaldó las palabras de su homólogo francés, Emmanuel Macron, quien en la misma cumbre destacó la importancia de preservar la soberanía del Caribe y fortalecer el multilateralismo como vía para resolver los conflictos internacionales.

Petro planteó que la CELAC y la Unión Europea comparten responsabilidades históricas y morales en la defensa de un orden mundial más justo, sustentado en la cooperación, la equidad y la sostenibilidad.

El mandatario colombiano ha sido una de las voces más insistentes en la región sobre la necesidad de transformar el sistema internacional hacia una democracia global, en la que los países del sur tengan un papel más activo en las decisiones globales sobre paz, clima y economía.

Con información de nuestro enviado especial Juan Alberto Cajar.