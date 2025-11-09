Cumbre CELAC-UE: Petro llama a unir ambas regiones frente al autoritarismo

El <b>presidente de <a href="/tag/-/meta/colombia">Colombia</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/gustavo-petro-urrego">Gustavo Petro</a></b>, hizo un llamado a los países de América Latina, el Caribe y Europa a <b>conformar un bloque común que defienda la democracia global, el respeto al derecho internacional y los principios de soberanía</b> frente al avance del autoritarismo en el mundo.En su llegada a la <b>Cumbre de la<a href="/tag/-/meta/celac-comunidad-de-estados-latinoamericanos-y-caribenos"> Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) </a>y la<a href="/tag/-/meta/ue-union-europea"> Unión Europea</a></b>, Petro afirmó que ambas regiones deben actuar<i> 'como un faro democrático de la humanidad'</i>, capaz de<i> 'pararse unificadamente ante cualquier barbarie'</i> y responder con acciones que promuevan la justicia y la libertad.<i>'Que Europa, América Latina y el Caribe constituyan una especie de faro democrático de la humanidad, capaz de pararse unificadamente ante cualquier barbarie y tratarla para corregirla'</i>, expresó el mandatario colombiano a los medios presentes, entre esos<b> La Estrella de Panamá. </b>A este evento también llegó el presidente de Brasil, <b><a href="/tag/-/meta/luiz-inacio-lula-da-silva">Luiz Lula Da Silva</a></b>, sin embargo, no dio declaraciones. El presidente también respaldó las palabras de su homólogo francés, <b><a href="/tag/-/meta/emmanuel-macron">Emmanuel Macron</a></b>, quien en la misma cumbre destacó la importancia de <b>preservar la soberanía del Caribe y fortalecer el multilateralismo </b>como vía para resolver los conflictos internacionales.Petro planteó que la CELAC y la Unión Europea comparten responsabilidades históricas y morales en la defensa de un orden mundial más justo, sustentado en la cooperación, la equidad y la sostenibilidad.El mandatario colombiano ha sido una de las voces más insistentes en la región sobre la necesidad de transformar el sistema internacional hacia una <b>democracia global</b>, en la que los países del sur tengan un papel más activo en las decisiones globales sobre paz, clima y economía.Con información de nuestro enviado especial Juan Alberto Cajar.