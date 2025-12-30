Estas son las personalidades panameñas que fallecieron en 2025

Durante el año 2025, Panamá lamentó la partida de varias personalidades que marcaron la vida cultural, jurídica y política del país, dejando un legado significativo en sus respectivos campos.

Entre ellas, el reconocido abogado y exprecandidato presidencial Francisco Paco Carreira Pitti, quien falleció la noche del 29 de agosto de 2025.

Carreira fue un destacado jurista especializado en derecho internacional y derecho marítimo, con una amplia trayectoria profesional que incluyó docencia universitaria y participación activa en la vida política nacional como aspirante independiente a la Presidencia de la República. Su carrera estuvo marcada por la defensa de la transparencia, la justicia y las reformas institucionales, y será recordado por su aporte al debate jurídico y político en Panamá.

Otra pérdida sentida en el mundo del arte fue la de Constancia Cuqui Calderón de Augrain, una de las artistas visuales más influyentes en la escena artística panameña contemporánea, quien falleció el 26 de diciembre de 2025. Calderón recibió el reconocimiento nacional por su contribución al arte y su incansable labor creativa a lo largo de décadas, dejando una huella imborrable en el patrimonio cultural del país.

El ámbito musical también sufrió despedidas significativas. El trompetista Vitín Paz, una figura emblemática de la música panameña cuyo legado abarcó géneros como el jazz y la música popular, falleció en abril de 2025 a los 88 años, tras una carrera que inspiró a generaciones de músicos.

Además, la cantante de música típica Vielka Bravo, conocida por su dedicación a los ritmos autóctonos del país, murió el 29 de noviembre de 2025, dejando un recuerdo profundo en la tradición musical panameña.

En otros ámbitos, Chamaco (Rosalio Mina), artista urbano influyente en la escena del reguetón y la música urbana, falleció el 13 de marzo de 2025, y Antonio “El Buchi” Amaya, ex boxeador profesional y figura querida en los círculos deportivos y culturales de Colón, murió el 26 de enero de 2025.

Estas partidas representan pérdidas sensibles para la sociedad panameña en 2025, recordando la importancia de estos líderes y creadores en la construcción de la identidad cultural, jurídica y social del país. Cada uno de ellos dejó un legado que seguirá influyendo en futuras generaciones.