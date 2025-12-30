Estas son las personalidades panameñas que fallecieron en 2025

Durante el año 2025, Panamá lamentó la partida de varias personalidades que marcaron la vida cultural, jurídica y política del país, dejando un legado significativo en sus respectivos campos.Entre ellas, el reconocido <b>abogado y exprecandidato presidencial Francisco </b><i><b>Paco</b></i><b> Carreira Pitti</b>, quien falleció la noche del <b>29 de agosto de 2025</b>. Carreira fue un destacado jurista especializado en derecho internacional y derecho marítimo, con una amplia trayectoria profesional que incluyó docencia universitaria y participación activa en la vida política nacional como aspirante independiente a la Presidencia de la República. Su carrera estuvo marcada por la defensa de la transparencia, la justicia y las reformas institucionales, y será recordado por su aporte al debate jurídico y político en Panamá. Otra pérdida sentida en el mundo del arte fue la de <b>Constancia </b><i><b>Cuqui</b></i><b> Calderón de Augrain</b>, una de las artistas visuales más influyentes en la escena artística panameña contemporánea, quien falleció el <b>26 de diciembre de 2025</b>. Calderón recibió el reconocimiento nacional por su contribución al arte y su incansable labor creativa a lo largo de décadas, dejando una huella imborrable en el patrimonio cultural del país.El ámbito musical también sufrió despedidas significativas. El trompetista <b>Vitín Paz</b>, una figura emblemática de la música panameña cuyo legado abarcó géneros como el jazz y la música popular, falleció en <b>abril de 2025</b> a los 88 años, tras una carrera que inspiró a generaciones de músicos.Además, la cantante de música típica <b>Vielka Bravo</b>, conocida por su dedicación a los ritmos autóctonos del país, murió el <b>29 de noviembre de 2025</b>, dejando un recuerdo profundo en la tradición musical panameña.En otros ámbitos, <b>Chamaco (Rosalio Mina)</b>, artista urbano influyente en la escena del reguetón y la música urbana, falleció el <b>13 de marzo de 2025</b>, y <b>Antonio 'El Buchi' Amaya</b>, ex boxeador profesional y figura querida en los círculos deportivos y culturales de Colón, murió el <b>26 de enero de 2025</b>. Estas partidas representan pérdidas sensibles para la sociedad panameña en 2025, recordando la importancia de estos líderes y creadores en la construcción de la identidad cultural, jurídica y social del país. Cada uno de ellos dejó un legado que seguirá influyendo en futuras generaciones.