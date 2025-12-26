Famosos que fallecieron en 2025: un año de despedidas que marcaron la cultura mundial

El 2025 estuvo marcado por la partida de reconocidas personalidades que dejaron una huella profunda en la música, el cine, la literatura, la política y la religión. El año comenzó con la muerte del cantautor argentino Leo Dan, quien falleció el 1 de enero a los 82 años. Su legado musical incluye más de 70 álbumes y alrededor de dos mil composiciones que lo consolidaron como una de las voces más importantes de la música en español.

Días después, el cine perdió a uno de sus creadores más influyentes con el fallecimiento del director David Lynch, ocurrido el 15 de enero a los 78 años, tras complicaciones de salud. Su estilo único quedó plasmado en obras como Twin Peaks, Mulholland Drive y Blue Velvet, que lo convirtieron en una figura de culto.

En febrero, el mundo del entretenimiento se vistió de luto con varias pérdidas significativas. La icónica bailarina y actriz Tongolele murió a los 93 años, dejando un legado imborrable en el Cine de Oro mexicano. Ese mismo mes falleció Paquita la del Barrio, una de las voces más representativas de la música ranchera, recordada por sus letras de despecho y empoderamiento femenino. También murió el legendario actor Gene Hackman, ganador de dos premios Óscar, así como el presentador mexicano Daniel Bisogno, cuya muerte generó conmoción en la televisión de espectáculos.

La música internacional también sufrió pérdidas con el fallecimiento de Roberta Flack, reconocida por éxitos como Killing Me Softly with This Song, y la actriz Michelle Trachtenberg, conocida por sus papeles en Buffy, la cazavampiros y Gossip Girl.

En abril, el mundo literario lamentó la muerte del escritor peruano y Premio Nobel Mario Vargas Llosa, uno de los máximos exponentes del Boom Latinoamericano. Ese mismo mes, millones de fieles alrededor del mundo quedaron consternados por el fallecimiento del Papa Francisco, recordado por su mensaje de humildad, justicia social y cercanía con los más vulnerables.

Durante los meses siguientes también se produjeron despedidas que marcaron a la región y al mundo. Murieron el expresidente uruguayo Pepe Mujica, símbolo de austeridad y pensamiento humanista; Brian Wilson, cofundador de The Beach Boys; y el ícono del rock Ozzy Osbourne, líder de Black Sabbath.

El mundo de la moda perdió al diseñador Giorgio Armani, mientras que Hollywood despidió a figuras como Robert Redford. En el ámbito científico falleció la primatóloga Jane Goodall, reconocida por su trabajo pionero en la conservación y el estudio de los chimpancés.

El año cerró con la muerte de Abraham Quintanilla, padre de la recordada cantante Selena, cuya figura fue clave en la construcción de su legado musical, así como con el fallecimiento del actor y director Rob Reiner y su esposa, una noticia que conmocionó al mundo del entretenimiento y puso fin a un 2025 marcado por la partida de grandes referentes culturales.