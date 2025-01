David Soul

Falleció: 4 de enero

Edad: 80 años

El actor estadounidense se convirtió en una de las mayores estrellas de la televisión de los años setenta gracias a su papel como Ken Hutch Hutchinson en la famosa serie de policías Starsky & Hutch.

Además de su éxito como actor, Soul incursionó en la música, logrando reconocimiento con éxitos como Don’t Give Up On Us Baby y Silver Lady. En sus últimos años, se trasladó al Reino Unido, donde continuó trabajando en teatro y televisión.