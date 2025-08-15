Panamá en sus 506 años: el rezago en el progreso social

En Panamá hemos abandonado el necesario debate público que se requiere para poder afrontar y resolver los problemas que afectan nuestra vida diaria, tanto en la escala ciudad como en la escala comunitaria. Las autoridades han dejado de lado la gestión en favor de la licitación, y de esta forma se está tercerizando la función pública y social de las instituciones. Las autoridades tampoco se involucran en la generación de capacidades de gestión, lo que lleva a que muchos proyectos luego de inaugurados prontamente quedan deteriorados o en abandono. Similar destino sufren los problemas del día a día que quedan irresueltos.Los mecanismos de participación ciudadana tampoco ayudan a articular las soluciones. En el caso de megaproyectos de inversión pública, estos se encuentran totalmente fuera del alcance de la aprobación ciudadana, quedando en manos de ministros y presidentes como una facultad casi exclusiva. En el aspecto comunitario, el ciudadano se ve orillado a aprobar propuestas de alcaldes y representantes a tambor batiente, sin la suficiente articulación, justificación o análisis. En ambos casos la ausencia de un plan urbano que genere un consenso sobre los deseos, las necesidades y los resultados esperados por parte de los actores involucrados es más que evidente.En una fecha histórica, como la celebración de los 506 años de fundación de la ciudad de Panamá, cabe hacerse la pregunta, ¿dónde se origina este desinterés por la planificación urbana y la atención a los problemas de la ciudad? Algunos indicios para responder esta pregunta los podemos encontrar en la historia colonial, más precisamente en el libro La ciudad imaginada: Historia social y urbana del Casco Viejo de Panamá (2014), del historiador panameño Alfredo Castillero Calvo.De los testimonios recopilados de esta obra, resalta la resistencia al compromiso de plasmar y seguir un plan o una visión para la ciudad, en un entorno que se construyó con base en el oportunismo. Así tenemos, por ejemplo, como a pesar de que a Pedrarias de Ávila la Corona lo instruye sobre la necesidad de mantener un esquema racionalista en la fundación de poblados y ciudades en el Istmo, y al mismo tiempo, este solo tenía unas instrucciones 'vagas, ambiguas y generales' en su detalle, que presumían que él conocía el modelo a seguir.La afirmación de que no existe 'un solo texto que revele de manera explícita qué idea en mente tenían los colonos cuando soñaban sus ciudades', es una clara muestra de esta condición especulativa que subsistió a lo largo de la historia. A esto hay que sumarle la desatención a los problemas de la vida cotidiana. Esto se evidencia, por ejemplo, en el desinterés por construir un acueducto que facilitara el aprovisionamiento de agua tanto en Panamá la Vieja como en el Casco Antiguo, a pesar del impacto que esta situación tendría en el confort, y por último en la seguridad de la ciudad frente a los frecuentes incendios.La formulación y socialización de un plan es una forma de compromiso y consenso que las autoridades y las élites del país hacen con la población respecto a la atención de un problema de la ciudad o de una visión que se desarrollará en un tiempo y con unos recursos específicos. El rezago que muestra la ciudad de Panamá en formular planes que impulsen una visión de un futuro transformador condena el destino de esta ciudad al desinterés e incapacidad para confrontar sus problemas más cotidianos.Esta resistencia a una planificación urbana democrática deriva de una mezcla de intereses económicos -especulación, control del suelo, limitaciones al lucro-, poder político capturado, y una cultura histórica que prefiere la segregación y evita formas de urbanismo inclusivo. La visión elitista tiende a priorizar el espacio como inversión privada antes que como territorio de derechos. Superar esta resistencia implica recuperar la ciudad como un bien común: reforzar la institucionalidad democrática, transparentar los procesos, empoderar a la ciudadanía y desprivatizar el urbanismo. Para más historias sobre la ciudad, sus barrios y su futuro visita el sitio web: https://metromapas.net/