Panamá en sus 506 años: el rezago en el progreso social

La característica principal del desarrollo urbano de la ciudad de Panamá durante los últimos 25 años ha sido la construcción de megaproyectos, tanto públicos como privados, con el fin de mantener la competitividad como hub regional. Es cierto también que toda esta inversión ha sido programada y ejecutada sin que la ciudad contase con un plan de ordenamiento territorial, ni de planes sectoriales que abordaran los retos relacionados con la gestión de la ciudad.

Estas inversiones, sin embargo, se divorciaron de los aspectos relacionados con la mejora en la calidad de vida de las comunidades, la necesaria gestión de los servicios públicos y el mantenimiento de la infraestructura. Este divorcio entre desarrollo de infraestructura y bienestar comunitario queda evidenciado en las protestas que frecuentemente protagonizan los moradores en áreas tanto centrales como periféricas, debido a problemas como el acceso al agua potable, cortes y fluctuaciones del servicio eléctrico o el desbordamiento de aguas negras en las calles.

A estos problemas se les podría agregar una larga lista de situaciones que a diario debe confrontar el ciudadano de a pie, y que más que problemas, son situaciones que se han normalizado ante la falta de respuesta. Congestión permanente del tráfico, a pesar de la considerable inversión en infraestructura vial que se ha realizado durante la pasada década; basura desperdigada por doquier, no solo en la ciudad, sino en cualquier urbe del interior; falta de aceras y ocupación ilegal de las pocas que existen.

En términos generales, Panamá se ha quedado rezagada en lo que respecta a resolver los problemas que aquejan a las comunidades. Para evidenciar ese rezago, citaremos dos de entre la innumerable variedad de iniciativas transformadores que se están ejecutando en América Latina actualmente. La primera, las “Manzanas del cuidado”, iniciativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Colombia, y la segunda, en Costa Rica, donde el gobierno de este país está implementando el “Modelo de Vivienda Urbana, Inclusiva y Sostenible (VUIS)”.

Concebidas como nodos integrales dentro de la ciudad de Bogotá, las “Manzanas del Cuidado” agrupan en un perímetro caminable de 800 metros, una amplia oferta gratuita para mujeres que tradicionalmente dedican muchas horas al cuidado no remunerado: desde educación y salud hasta respiro y emprendimiento, incluida la atención para quienes cuidan a otros, lo cual ha permitido beneficiar a miles de mujeres, liberando tiempo para las cuidadoras y mejorado su calidad de vida en sus propios barrios.

En lo que respecta a las VUIS de Costa Rica, mediante este proyecto se ha buscado repoblar y renovar zonas urbanas subutilizadas con proyectos habitacionales de pequeña huella física, integrar socialmente a distintos grupos poblacionales. Además, ha potenciado la participación de empresas locales -pequeñas y medianas-, en la construcción, generando un modelo alternativo de desarrollo de vivienda social, que también brinda empleo para comunidades productivas locales.

Estas son solo algunas de las iniciativas que de forma sistemática abordan problemáticas sociales desatendidas en países vecinos -ya sea el de la falta de apoyo a la mujer en el hogar o de mejora integral de la vivienda y los barrios en zonas abandonadas-, y que se distancian de la visión del megaproyecto de infraestructura que ha predominado durante los últimos 20 años en Panamá.