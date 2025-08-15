Las relaciones entre Marruecos y América Latina en la era poscovid: Panamá como puente intercontinental

Durante mi estancia en Panamá, comprendí por qué este país de 4 millones de habitantes se ha convertido en el corazón natural del corredor África-América Latina que visualiza Marruecos. No es solo su ubicación geográfica o el Canal que maneja 470 millones de toneladas anuales y representa el 6 % del comercio mundial. Es esa capacidad única de los panameños para hacer sentir como en casa a visitantes de cualquier latitud.Panamá es la puerta de Marruecos a América Latina y Marruecos es la puerta de Panamá para África. Este facto se materializó dramáticamente en noviembre de 2024, cuando Panamá suspendió las relaciones diplomáticas con la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática, decisión que el rey Mohamed VI agradeció como 'sabia', validando la fortaleza de los vínculos construidos a través de años de intercambio cultural.La cooperación Panamá-Marruecos se concretó en junio de 2024 con la firma de una hoja de ruta para la cooperación bilateral entre los cancilleres Nasser Bourita y Javier Martínez-Acha Vásquez, durante la visita que efectuó a Marruecos el pasado mes de junio. El acuerdo entre la Zona Libre de Colón y Tanger Med Zone estableció el template para una nueva generación de cooperación logística intercontinental, especialmente relevante cuando la zona panameña busca revitalización tras una disminución del 40,2 % en transacciones entre 2012-2019.Panamá funciona como plataforma de entrada hacia un continente de más de 650 millones de personas. Su éxito como hub mundial no radica solo en eficiencia técnica, sino en esa hospitalidad natural que permite que marroquíes, brasileños, colombianos o mexicanos se sientan inmediatamente bienvenidos. Esta es la verdadera fortaleza del modelo panameño: combinar infraestructura de clase mundial con calidez humana genuina.