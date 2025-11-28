Hermeticidad vigente y víctimas fatales: ¿qué está fallando en los edificios?

Las explosiones registradas en recientes semanas en edificios residenciales de la ciudad de Panamá han puesto nuevamente en el centro del debate la seguridad de los sistemas de gas, la manipulación interna de equipos y el cumplimiento de los protocolos de prevención en propiedades horizontales.El caso más reciente ocurrió la tarde del miércoles 26 de noviembre en las Torres de Montserrat, ubicadas cerca del Colegio Comercial Panamá. El incidente dejó a un hombre herido y obligó a evacuar a más de un centenar de residentes, según informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).Caled Rodríguez, subdirector de la Dirección de Operaciones de Atención, Búsqueda y Rescate, explicó que la explosión se originó en el piso 21 del edificio. El afectado, un hombre de entre 35 y 50 años, sufrió quemaduras de segundo grado y recibió atención inmediata por parte del servicio prehospitalario de la institución.Unidades de la Estación Ricardo Arango acudieron al área con varios vehículos operativos, mientras la Policía Nacional aseguró el perímetro. Como medida preventiva, se ordenó el desalojo total del inmueble y se procedió al cierre de las llaves centrales del sistema de gas. Durante el operativo también fueron rescatadas cerca de 25 mascotas, entre perros y gatos, que fueron trasladadas al punto de encuentro establecido.Las causas exactas del incidente permanecen bajo investigación.