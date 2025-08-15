‘Hay cierta creencia de que México es el gran país doblador’

'¿Estás segura?' [carcajadas]. Sí, me gusta improvisar, pero no me gusta abalanzarme sobre las cosas. Tiendo a estar en medio, ni arriba ni abajo. A veces enloquezco, soy un ser humano, pero procuro mantenerme en mi lugar.Tengo muy claro que Shrek no es el chistoso; Shrek es el ogro, el héroe. El chistoso es el Burro. Pero hay cosas que se prestan mucho al juego. En una de las películas, un personaje se avienta debajo de la carreta para hablar con Shrek. El ogro se asoma, le pide que se quite, levanta la carreta con una mano y le dice: 'O te sales o te la dejo caer'. Fue muy loco ver la reacción de eso, porque Shrek parece una película para niños, pero les gusta más a los papás. Es una crítica y sátira a las películas de Disney. El constructor de DreamWorks trabajaba para Disney, Jeffrey Katzenberg. Él decidió salir y habló con Steven Spielberg para crear su propia compañía.