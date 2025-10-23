  1. Inicio
PANAMÁ

Luto en la música urbana: Fallece Japanese a los 52 años

Cantante panameño Japanese muere a los 52 años.
Cantante panameño Japanese muere a los 52 años. Japanese - Satelite (Video Oficial)
Por
Emiliana Tuñón
  • 23/10/2025 11:44
Panamá despide al cantante Japanese, ícono del ‘reggae’ y la música urbana.

El cantante panameño Leavitt Eduardo Zambrano, mejor conocido en el mundo de la música urbana como Japanese, falleció a los 52 años.

La noticia fue confirmada este jueves 23 de octubre a través de la cuenta de Instagram de Luchito Williams y de Rodolfo Morales, propietario de la tienda Colón Town en Panamá, quienes expresaron su pesar y cariño por el artista.

“Con el dolor en el alma, les traemos esta triste noticia para el género urbano en Panamá. Japanese nos deja tras un legado único en la música reggae de Panamá”, escribió Luchito Williams.

Por su parte, Rodolfo Morales informó que, con el permiso de la familia, podía confirmar que el artista falleció tras enfrentar problemas de salud, complicaciones con sus órganos debido a la diabetes y causas naturales.

Japanese deja un legado único en el género urbano panameño

A pesar de haberse mantenido alejado de los escenarios en los últimos años, su música seguía sonando en todo Panamá, consolidando su legado en el género urbano, dejando una huella importante en la escena musical urbana del país.

Entre sus éxitos se destacan Satélite, Señor Oficial y Pandillero, canciones que lo posicionaron como uno de los referentes más importantes de la música urbana panameña.

El mundo musical y sus seguidores lamentan profundamente su partida.

