Luto en la música urbana: Fallece Japanese a los 52 años

El cantante panameño Leavitt Eduardo Zambrano, mejor conocido en el mundo de la música urbana como Japanese, falleció a los 52 años.

La noticia fue confirmada este jueves 23 de octubre a través de la cuenta de Instagram de Luchito Williams y de Rodolfo Morales, propietario de la tienda Colón Town en Panamá, quienes expresaron su pesar y cariño por el artista.

“Con el dolor en el alma, les traemos esta triste noticia para el género urbano en Panamá. Japanese nos deja tras un legado único en la música reggae de Panamá”, escribió Luchito Williams.

Por su parte, Rodolfo Morales informó que, con el permiso de la familia, podía confirmar que el artista falleció tras enfrentar problemas de salud, complicaciones con sus órganos debido a la diabetes y causas naturales.